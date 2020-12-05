В Севастополе поймали пожилого хипстера на краденом электросамокате

Внимание правоохранителей привлек неопрятный вид мужчины и полное отсутствие навыков езды.

Необычная история с криминальным подтекстом разыгралась в центре ночного Севастополя. О задержании 64-летнего мужчины на краденом электросамокате сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Севастополю.

На одной из центральных улиц города внимание полковника МВД Сергея Шмалько привлек подозрительный человек с самокатом в руках. Его неопрятный вид и полное отсутствие навыков езды вызывали сомнения в том, что это была обычная ночная прогулка.

«Сергей Шмалько решил остановить и проверить гражданина. Как оказалось, не зря. Во время общения с правоохранителем мужчина признался, что тайком похитил чужое средство передвижения на одной из улиц города», – сказано в сообщении УМВД.

Опытный сотрудник сразу задержал неумелого самокатера и вызвал наряд ППС, чтобы доставить его в отдел. В ходе дальнейшего разбирательства правоохранители выяснили, что кроме интереса к новомодной технике у 64-летнего гражданина были и другие «хобби».

«Задержанный уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабежи и незаконные операции с наркотиками», – отмечается в сообщении.

Сейчас в отношении немолодого, но открытого экспериментам мужчины возбуждено уголовное дело – ему угрожает до двух лет тюрьмы.

Истинный владелец электросамоката нашелся на следующее утро, когда в ОМВД России по Ленинскому району поступило заявление о пропаже.

В тексте использованы материалы: Форпост

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