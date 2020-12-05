В Севастополе начали строить комплекс для игровых видов спорта

В Севастополе в микрорайоне Шевченко началось строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса.

Согласно госконтракту, объект должны сдать в феврале 2022 года, но власти планируют сделать это раньше – к концу 2021 года, рассказал директор Департамента капитального строительства Илларион Гапицонов.

На первом этаже комплекса оборудуют универсальный игровой зал для занятий по баскетболу (кстати, ставки на баскетбол становятся все более популярными), волейболу, теннису, настольному теннису, бадминтону, мини-футболу и ринг-теннису. Заниматься там смогут в том числе маломобильные спортсмены. На втором этаже расположится тренажерный зал и зал для аэробики.

«На сегодняшний день заключен контракт с подрядной организацией ООО «Теплостройсервис». Это зарекомендованный подрядчик, который выбран по новым условиям в качестве единственного поставщика. Сейчас ведется разработка котлована, некоторая часть уже выполнена. Подрядчик переходит к разбивке свайного поля, дальше будет возводиться фундамент и затем уже стены здания. Этот спорткомплекс один из самых больших по площадям – 3,1 тыс. кв. м», – прокомментировал Илларион Гапицонов.

После постройки объекта территорию вокруг него должны благоустроить – проложить пешеходные дорожки и тротуары, площадки для отдыха, а также построить парковку на 94 места.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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