В Севастополе могут исчезнуть шлагбаумы

Прокуратура города Севастополя опротестовала установку шлагбаумов, преграждающих въезд на площадь Нахимова, набережную Корнилова, площадь 50-летия СССР, набережную Назукина и в Артиллерийскую бухту.

Изучив утвержденный приказом департамента городского хозяйства порядок организации контроля пропускного режима для въезда транспортных средств на указанные территории, прокуратура пришла к выводу, что он не соответствует требованиям федерального законодательства.

«Согласно Перечню автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности города Севастополя, автомобильные дороги „площадь 50-летия СССР» и „набережная Корнилова» относятся к дорогам общего пользования межмуниципального значения. Вместе с тем <...> порядок, утвержденный приказом департамента, предусматривал ограничения для передвижения по ним транспортных средств», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

Кроме этого, документ содержит в себе коррупциогенные факторы, поскольку оставляет возможность сделать исключение из общего правила.

Как говорится в сообщении ведомства, проверка проводилась по обращениям граждан. При этом установки части шлагбаумов тоже добивались горожане. Решение по набережной Назукина принималось совсем недавно, в июне 2020 года. На заседании правительства подчеркивалось, что об установке шлагбаума неоднократно просили местные жители. Как подчеркнула замгубернатора Мария Литовко, набережная является пешеходной зоной, там находится сувенирная ярмарка, тем не менее автомобилисты продолжают там ездить и «беспринципно давить» пешеходов.

«Вместе с департаментом городского хозяйства мы прорабатывали этот <вопрос>, было ранее дано поручение по этому поводу, вопрос стоял только в финансировании», — уточнила Литовко.

Зато шлагбаум, преграждающий въезд на площадь 50-летия СССР, сразу вызывал противоречивую реакцию. И протестовали против него не только работающие в этом районе предприниматели. Как сообщил глава Ленинского района, руководитель РОО «Дорожный контроль — Севастополь» Максим Мишин, он был одним из тех, кто обращался по этому поводу в прокуратуру.

«Есть кинотеатр, есть торговый центр, возле которых обязательно должны быть места для парковки. Помимо прочего, их отсутствие грубо нарушает права людей с ограниченными возможностями. Ко мне обращались такие люди, и заявление по этому поводу я писал», — рассказал Мишин.

На необходимость решить вопрос с въездом на площадь Нахимова, по словам Максима Мишина, он обращал внимание властей на протяжении нескольких лет. О его предложении мы расскажем чуть позже.

Главное, что возмущает людей, уверен глава Ленинского района, — это неравенство граждан при решении этого вопроса сегодня:

«Кому-то туда заезжать можно, а для всех остальных территория закрыта. Если уж это пешеходная зона — пусть въезд будет полностью запрещен для всех, кроме специализированного транспорта».

В пресс-службе департамента городского хозяйства на вопрос, будут ли убраны шлагбаумы и если да, то когда именно это случится, пока не ответили, пообещав предоставить информацию в течение семи дней.

В тексте использованы материалы: Форпост

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