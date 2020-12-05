В ООН дали катастрофический прогноз на 2021 год

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Мир столкнулся с сильнейшим за 75 лет кризисом, вызванным пандемией, — на грани голодной смерти оказались почти 270 млн человек.

Следующий год пройдет под знаком гуманитарной катастрофы, которую вызвала пандемия коронавирусной инфекции. Об этом заявил директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли на специальной сессии Генассамблеи организации.

По словам Бизли, кризиса, подобного сегодняшнему, не было за все 75 лет существования ООН. Он отметил, что за последние четыре года из-за вооруженных конфликтов в мире количество голодающих выросло с 80 млн до 135 млн человек.

А пандемия менее чем за год удвоила эту цифру.

«Из-за коронавируса число людей, буквально стоящих на пороге голодной смерти, выросло до 270 млн. Судя по тому, что мы видим сейчас, 2021 год будет буквально катастрофическим», — предупредил Бизли.

Директор продовольственной программы заявил, что предотвратить гуманитарную катастрофу мешает отсутствие средств: мировое сообщество потратило необходимые для этого $19 трлн на борьбу с пандемией, и в следующем году, вероятнее всего, столько собрать не удастся.

«Идет экономический спад, а потребности увеличились вдвое. В следующем году мы не сможем дать достаточное финансирование всему. Поэтому мы должны сосредоточиться на борьбе с дестабилизацией, голодом и миграцией», — добавил Бизли.

В августе ВПП спрогнозировала рост числа голодающих в Латинской Америке на 269%, в Восточной и Центральной Азии — на 135%, а в Африке — на 90%. Чтобы предотвратить это, ВПП необходимо было в течение полугода собрать почти $5 млрд.

В начале ноября Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) ООН сообщила о сильном обострении проблемы с продовольствием в четырех странах и угрозе такой же ситуации еще в 16 государствах. По данным организации, сильнее всего от голода страдают Буркина-Фасо, Йемен, Южный Судан и Нигерия.

В тексте использованы материалы: Форпост

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