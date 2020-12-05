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В Крыму сорваны сроки реализации еще одного объекта ФЦП: похоже, Симеиз не получит набережную и к следующему лету.

Весной 2018 года Госкомитет конкурентной политики Крыма провел конкурс на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция берегоукрепительных сооружений санатория «Пионер» в поселке городского типа Симеиз, РК». Победителем – с предложением 229 млн 698 тыс рублей стало ООО «Скиф» из Ростова-на-Дону. Оно специализируется на берегоукрепительных и дноочистительных работах, имеет 9 штатных работников и уставный капитал 10 тыс рублей.

От имени Государственного казенного учреждения РК «Противооползневое управление» договор с ООО «Скиф» был заключен.

Набережная Симеиза под воздействием морских штормов начала разрушаться давно, но стихия добила ее в октябре 2015 года, когда набережная практически рухнула, превратившись в руины и создав опасность для пешеходов.

Реконструкция берегоукрепительных сооружений и набережной Симеиза вошла в перечень мероприятий ФЦП, оплатить ее планировали с помощью субсидии федерального бюджета. Конечным сроком выполнения работ в конкурсной документации было названо 6 октября 2020 года.

Вскоре стало ясно, что в Симеизе что-то пошло не так. Местные жители жаловались, что работы там не ведутся, В прошлом году во время сезона (самого «жирного» для крымчан) пляж был закрыт, а строительно-монтажные работы в запланированном объеме выполнены не были.

Аванс подрядчику был выплачен, набережная стояла в руинах. С января 2020 года Арбитражный суд Крыма принял к рассмотрению иск Инвестиционно-строительного управления РК к ООО «Скиф» о взыскании 5 млн 312 тыс рублей. Тяжба длится до сих пор, следующее заседание назначено на 21 января 2021 года. «Азово-Донская нерудная компания» уже отсудила у «Скифа» 2 млн рублей, аналогичные иски предъявили «Скифу» еще три компании из Ростовской области.

В апреле на вопросы о бездействии строителей и срыве очередного объекта ФЦП пришлось отвечать министру строительства и архитектуры Крыма Михаилу Храмову. Он сообщил: крымские власти поставили подрядчику условие: в этом году строительно-монтажные работы должны быть завершены! А с местными жителями он договорился «совместными усилиями контролировать ход выполняемых подрядчиком на набережной работ».

Насколько сильно все эти угрозы испугали заказчика, можно судить по репортажу из Симеиза крымчанина Александра Михайленко. В последние дни ноября он прогулялся по курортному поселку, пошел по совершенно убитой дороге к морю и уперся в строительный забор. На паспорте строительного объекта указано, что здесь ООО «Скиф» реконструирует берегоукрепительные сооружения.

Суд, скорее всего, станет на сторону крымского заказчика. Но из этого не следует, что подрядчик сможет вернуть полученные деньги (ведь по долгам он отвечает только 10 тысячами уставного капитала). А из ФЦП – уже точно – вычеркнут еще один важный объект.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Новый день

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