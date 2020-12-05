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В Крыму производили фальшивые двухтысячные купюры

07:16 суббота, 5 декабря 2020
В Крыму производили фальшивые двухтысячные купюры

фото © br.rbth.com

Полицейские больше месяца разыскивают сбытчиков фальшивых купюр номиналом 2 000 руб. и причастных к производству поддельных денег, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

В ведомстве рассказали, что в октябре сакские полицейские возбудили уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ по факту производства с целью сбыта «двушек», переделанных из сувенирных купюр.

Всего в регионе за девять месяцев этого года были выявлены 19 подделок купюр указанного номинала, добавила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Не исключено, что к концу 2020 года их количество может существенно увеличиться. На нескольких туристических объектах Крыма «Примечаниям» рассказали, что после пересчета выручки были обнаружены сувенирные 2 000 руб. После этого руководство объектов озаботилось приобретением детекторов валют.

Кроме того, с недавнего времени кассиры популярной торговой сети полуострова записывают номер каждой купюры номиналом 2 000 руб. (ранее такое внимание доставалось лишь 5 000 руб.). По словам сотрудников одного из супермаркетов, рекомендация поступила из банка, с которым работает сеть.

Фальшивки, кстати, попадают и в банки.

«В июле-сентябре текущего года специалисты отделения по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации и кредитных организаций региона выявили 70 денежных знаков Банка России, имеющих признаки подделки. Это на 11 банкнот (13,6%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года», — сообщила «Примечаниям» пресс-служба Отделения по Республике Крым Южного ГУ Банка России.

Чаще всего попадались поддельные 5 000 руб. (46 штук), 1 000 руб. (12 штук) и 2 000 руб. (11 штук). Купюры 500 руб. среди фальшивомонетчиков, судя по всему, не популярны — банкиры обнаружили всего одну фальшивку.

В Центробанке призвали к бдительности и напомнили, что у всех банкнот есть общие признаки подлинности — их можно проверить на просвет, на ощупь или изменяя угол зрения.

«Водяные знаки видны на просвет. Кроме цифр номинала, это могут быть портреты исторических личностей. Защитная нить представляет собой полимерную полосу с изображением повторяющихся чисел номинала, — рассказала пресс-служба Отделения по Республике Крым Южного ГУ Банка России. — На всех денежных знаках нанесены эмблема Банка России, текст «Билет Банка России» и штрихи по краям: эти защитные признаки легко проверить на ощупь — они рельефны».

Банкнота номиналом 2 000 руб. имеет преобладающий синий цвет. Основное изображение лицевой стороны — Русский мост (вантовый мост во Владивостоке, соединяющий остров Русский с материковой частью города). На обороте — космодром «Восточный». На лицевой стороне банкноты слева вверху расположен герб РФ.

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