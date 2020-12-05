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Водный кризис

В Крыму хотят потратить 213 млн на проект автоматизации системы подачи воды

09:18 суббота, 5 декабря 2020

Проект автоматизации системы управления подачи воды от трех водозаборов для снабжения восточных регионов республики разработают за 213 млн рублей.

Об этом сказано в соответствующем распоряжении главы Крыма.

«Определить ООО «Отечественные водные технологии» единственным исполнителем по государственному контракту, предметом которого является выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Электроснабжение, обустройство подъездных дорог и создание автоматизированной системы управления технологическим процессом регулирования подачи воды от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов с предусматриваемыми сбросами в Северо-Крымский канал», с ценой контракта 213 миллионов рублей», – сказано в тексте распоряжения.

Работы подрядчик должен выполнить до 31 декабря следующего года.

Строительство самих водозаборов уже завершено, о чем стало известно накануне. Подрядчиком выступает «Объединенная энергостроительная корпорация», цена контракта составила 1,019 млрд рублей. Сейчас вода из подземных источников для снабжения населенных пунктов востока Крыма подается по временной схеме – вода поступает по Северо-Крымскому каналу.

Первый этап строительства подземных водозаборов стартовал в декабре 2014 года. Параллельно ведется строительство водовода на восток Крыма.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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