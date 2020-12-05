Водный кризис
Развитие сюжета: Минприроды Крыма увеличило количество проверок водопользователей ● Российские снаторы просят принять меры по обеспечению Крыма водой ● «Вода Крыма» потратит 170 млн рублей на охрану водных объектов ● Астролог: Украина и дожди не помогут Крыму победить засуху ● МЧС обеспокоилось качеством воды в Крыму
В Крыму хотят потратить 213 млн на проект автоматизации системы подачи воды
Проект автоматизации системы управления подачи воды от трех водозаборов для снабжения восточных регионов республики разработают за 213 млн рублей.
Об этом сказано в соответствующем распоряжении главы Крыма.
«Определить ООО «Отечественные водные технологии» единственным исполнителем по государственному контракту, предметом которого является выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Электроснабжение, обустройство подъездных дорог и создание автоматизированной системы управления технологическим процессом регулирования подачи воды от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов с предусматриваемыми сбросами в Северо-Крымский канал», с ценой контракта 213 миллионов рублей», – сказано в тексте распоряжения.
Работы подрядчик должен выполнить до 31 декабря следующего года.
Строительство самих водозаборов уже завершено, о чем стало известно накануне. Подрядчиком выступает «Объединенная энергостроительная корпорация», цена контракта составила 1,019 млрд рублей. Сейчас вода из подземных источников для снабжения населенных пунктов востока Крыма подается по временной схеме – вода поступает по Северо-Крымскому каналу.
Первый этап строительства подземных водозаборов стартовал в декабре 2014 года. Параллельно ведется строительство водовода на восток Крыма.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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