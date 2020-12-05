Водный кризис
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Ученый рассказал, что в Крыму станет наиболее проблемным при опреснении морской воды
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При опреснении морской воды в Крыму, о чем на минувшей неделе сообщили местные власти, три вопроса остаются дискуссионными: транспортировка воды с побережья, энергозатратность установок и утилизация рассола, остающегося после опреснения.
Об этом заявил специалист геоинформационных систем Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию, крымчанин Сергей Гапон.
«Проблемы, которые могут быть связаны с опреснением воды, касаются как раз не технологии производства, а транспортировки этой воды. Потому как многие населенные пункты расположены довольно далеко от моря, воду нужно транспортировать на десятки километров и часто это довольно неудобно, ведь многие районы это горные, и в те части Крыма воду транспортировать будет особенно проблематично», ‒ сказал в комментарии Крым.Реалии Гапон.
Второй вопрос, который обсуждается в Крыму, хватит ли энергоресурсов для опреснения.
«Во-первых, все опреснительные заводы ‒ это очень энергоемкие производства. Есть ли в Крыму столько энергии, нет ‒ мне трудно сказать. Но думаю, что найти достаточное количество энергии достаточно трудно будет», ‒ считает кандидат биологических наук, ведущий сотрудник севастопольского Института биологии южных морей Николай Шадрин.
Крымские СМИ приводят цифры от российских экспертов. «Если говорить об опреснении на обратном осмосе, то это от 5 до 10 киловатт-часов на кубометр опресненной воды», ‒ сказал программе новостей «Вести Крым» руководитель проектов инжиниринговой компании Алексей Ганнов.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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