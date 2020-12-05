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Спецоперация: российские силовики предотвратили вывоз самовара из Крыма
фото © inshinka-spa.ru
Крымские таможенники сообщили, что пресекли «незаконный вывоз с территории полуострова старинного самовара».
Об этом сообщила пресс-служба Крымской таможни.
«При проведении таможенного контроля в отношении транспортных средств, убывающих с территории Российской Федерации, сотрудники таможни обнаружили самовар из металла желтого цвета с надписями «ТУЛА АТА» на крышке и «БАТАШЕВЫ» на поддоне самовара. Предмет, представляющий ценность, не был задекларирован в установленном порядке. Разрешительные документы на его вывоз отсутствовали», – отметили в пресс-службе.
Согласно заключению эксперта, изъятый самовар изготовлен на фабрике «Товарищество паровой самоварной фабрики наследников Василия Степановича Баташева» в городе Туле в период до 1900 года. Самовар представляет культурную ценность. «Для его законного перемещения через границу гражданке необходимо было осуществить таможенное декларирование в письменной форме с применением пассажирской таможенной декларации и предоставить разрешительные документы (письма минкультуры России на бланке с гербовой печатью либо заключения уполномоченных экспертов)», – добавили в Крымской таможне.
В настоящее время в отношении жительницы Киева возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование) и по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений).
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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