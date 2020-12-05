Власть
Севастопольцы могут поучаствовать в расширении кладбища
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Севастопольцам предлагают поделиться идеями и обсудить проект расширения главного городского кладбища в районе 5-го километра.
Соответствующее уведомление размещено на сайте городского правительства.
Желающие могут ознакомиться с проектом изменения вида разрешенного использования участка с кадастровым номером 91:01:005001:46 по адресу Монастырское шоссе, 4-а со «строительной промышленности» (код 6.6) на «ритуальная деятельность» (код 12.1).
Доступ к информации предоставлен на сайте с 03.12.2020 по 14.12.2020 круглосуточно, там же можно оставить свои предложения и замечания или запросить детальную консультацию по отдельным нюансам предложенного перепрофилирования участка.
Кроме обсуждения будущего севастопольского кладбища, горожане могут принять участие и в других общественных обсуждениях по разным вопросам архитектуры.
Напомним, ранее посещавшие кладбище на 5-м километре родственники усопших с удивлением обнаружили, что новые могилы возникают прямо посреди дороги. Как объяснила заведующая кладбищами города Лариса Королева, в перспективе на дороге появится аллея захоронений адмиралов и контр-адмиралов Черноморского флота.
Как стало известно ранее, в Орлином рядом с местным кладбищем начали оборудовать площадку для сдачи норм ГТО и детскую карусель. А вот историческое Братское кладбище на Северной стороне Севастополя требует совершенно иной заботы – подробнее об этом в рассказал руководитель севастопольской общественной организации по сохранению объектов культурного наследия «Морской форт» Григорий Донец.
В тексте использованы материалы: Форпост
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