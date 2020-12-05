Севастопольская горбольница нуждается в персонале для работы в «красной зоне»

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Севастопольская городская больница №9, которая в настоящее время работает в качестве коронавирусного госпиталя, нуждается в персонале.

Об этом сообщил городской департамент здравоохранения в социальной сети «ВКонтакте».

«9 городской больнице нужны врачи и медсестры для работы в стационаре в условиях COVID-19. Это очень непростые условия работы, поэтому зарплата значительно выше средней по Севастополю», – указано в сообщении.

Там отметили, что заработная плата врача-терапевта стартует от 145 000 рублей, врача-стажера – от 138 000 рублей, медицинской сестры – от 83 000 рублей, младшей медицинской сестры по уходу за больными, санитарки – от 49 000 рублей.

«Мы бесконечно благодарны медикам, которые работают в «красной зоне». Это люди, которым приходится работать сверх нормы, рисковать своим здоровьем. Если вы готовы помочь им и, конечно, пациентам, болеющим коронавирусной инфекцией, приходите на работу в 9 больницу. Очень вас ждем!» – отмечено в сообщении.

За подробной информацией можно обращаться в отдел кадров – улица Мира, 5 (здание бухгалтерии) или по телефонам: 63-03-20, +7(978)789 18 89.

Накануне директор департамента здравоохранения Севастополя Виталий Денисов на встрече с журналистами заявлял, что «бригад для инфекционных госпиталей в достаточном количестве».

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