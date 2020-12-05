Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Новый антирекорд: количество суточных заражений в Крыму приближается к 300 ● В Крыму торгуют поддельными справками об отсутствии коронавируса ● Четыре смерти пациентов с COVID-19 подтверждено в Севастополе за сутки ● Восемь пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки ● В Крыму - антирекорд по количеству новых заражений коронавирусом
Севастопольская горбольница нуждается в персонале для работы в «красной зоне»
фото © Новости Крыма
Севастопольская городская больница №9, которая в настоящее время работает в качестве коронавирусного госпиталя, нуждается в персонале.
Об этом сообщил городской департамент здравоохранения в социальной сети «ВКонтакте».
«9 городской больнице нужны врачи и медсестры для работы в стационаре в условиях COVID-19. Это очень непростые условия работы, поэтому зарплата значительно выше средней по Севастополю», – указано в сообщении.
Там отметили, что заработная плата врача-терапевта стартует от 145 000 рублей, врача-стажера – от 138 000 рублей, медицинской сестры – от 83 000 рублей, младшей медицинской сестры по уходу за больными, санитарки – от 49 000 рублей.
«Мы бесконечно благодарны медикам, которые работают в «красной зоне». Это люди, которым приходится работать сверх нормы, рисковать своим здоровьем. Если вы готовы помочь им и, конечно, пациентам, болеющим коронавирусной инфекцией, приходите на работу в 9 больницу. Очень вас ждем!» – отмечено в сообщении.
За подробной информацией можно обращаться в отдел кадров – улица Мира, 5 (здание бухгалтерии) или по телефонам: 63-03-20, +7(978)789 18 89.
Накануне директор департамента здравоохранения Севастополя Виталий Денисов на встрече с журналистами заявлял, что «бригад для инфекционных госпиталей в достаточном количестве».
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