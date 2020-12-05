Севастополь по-прежнему будет тратить больше, чем зарабатывать

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Правительство Севастополя в ходе сегодняшнего заседания рассмотрело и поддержало законопроект городского бюджета на 2021 год и плановые периоды 2022 и 2023 гг. В понедельник его планируют внести в Законодательное собрание региона.

Представляя документ, директор департамента финансов города Севастополя Владимир Штоп отметил, что приоритетом бюджета стали социальная сфера и обеспечение действующих расходных обязательств.

Общий объем дохода бюджета на 2021 год запланирован в размере 51,1 миллиарда рублей; на 2022 год – 51,6 миллиарда; на 2023 – 88,4 миллиарда рублей.

Расходы бюджета в 2021 году, ориентировочно, составят 53,3 миллиарда; в 2022-м – 55,5 миллиарда; в 2023-м – 92,1 миллиарда рублей.

«Дефицит бюджета составит не более 2,1 миллиарда рублей – в 2021 году; 3,8 миллиарда – в 2022 году и 3,6 миллиарда рублей – в 2023 году. Источником формирования дефицита будут являться остатки средств на начало года», – уточнил Владимир Штоп.

По его словам, в ближайшие три года ожидается увеличение налоговых поступлений в городской бюджет. В частности, по налогу на прибыль организации прирост поступлений в следующем году составит более 230 миллионов рублей.

«Расходы бюджета города на 2021 год сформированы с учетом сохранения социальной направленности. На финансовое обеспечение социально-культурного сектора в проекте бюджета на 2021 год предусмотрено более 56% средств – это около 30 миллиардов рублей», – подчеркнул директор департамента финансов.

Правительство Москвы в рамках соглашения о сотрудничестве в 2021 году планирует выделить Севастополю на ремонт дорог, социальных учреждений, благоустройство общественных пространств 1,1 миллиарда рублей.

На реализацию ФЦП в 2021 году предусмотрено 22,2 миллиарда рублей, в 2022 – 22,1 миллиарда рублей, в 2023 году – 58 миллиардов рублей.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, отмечая важность подобного документа, поручил подчиненным подготовить развернутую инфографику, отражающую основные расходы бюджета, чтобы эти статьи были максимально понятны для населения.

Глава региона также напомнил, что вскоре документ может быть частично пересмотрен и доработан.

«Естественно, в рамках обсуждения бюджета, дальше в Законодательном собрании будем вносить необходимости какие-то, детализацию, какие-то доработки», – отметил Михаил Развожаев.

В тексте использованы материалы: Форпост

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