Прогноз погоды в Крыму на субботу 5 декабря

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 5 декабря.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (местами восточный ветер до 17 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (местами восточный ветер до 17 м/с), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый. На южном побережье - туман (местами туман), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман), уровень опасности желтый, ветер (местами восточный ветер до 17 м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 8, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер восточный 10 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 93 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 12, ночью около 9 градусов. Ветер северо-восточный 19 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 90 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 11, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 85 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 7, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер северо-восточный 21 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 82 до 100 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 5, ночью около 4 градусов. Ветер восточный 38 км/час, возможны порывы до 56 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 81 до 99 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 7, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер восточный 34 км/час, возможны порывы до 58 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 84 до 99 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем 4, ночью около 4 градусов. Ветер восточный 28 км/час, возможны порывы до 45 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 95 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 3 до 5, ночью около 4 градусов. Ветер восточный 26 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 81 до 92 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 9, ночью около 5 градусов. Ветер северо-восточный 19 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 93 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 9, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер восточный 6 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 92 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 9 до 13 градусов тепла. По городам: в Алуште - 12, в Евпатории - 11, на мысе Казантип в Азовском море - 10, в Керчи - 11, в Николаевке - 12, в Севастополе - 12, в Судаке - 11, на Тарханкуте - 11, в Феодосии - 11, в Ялте - 12 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 13, в Египте - 25, на Кипре - 22, в Одессе - 9, в Сочи - 15, в Турции - 22, в Хорватии - 18 градусов выше нуля.

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