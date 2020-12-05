Происшествия
Пассажирка лишила кошелька севастопольского таксиста
Молодая девушка, не только бесплатно воспользовалась услугами такси, но и обогатилась на 9 тысяч рублей.
Ранним утром 55-летний водитель такси выполняя заказ подвозил пассажирку. Во время поездки, мужчина совершил вынужденную остановку и вышел из автомобиля, воспользовавшись его отсутствием, пассажирка тайком похитила из бардачка кошелек и скрылась. Похищенные деньги девушка потратила по своему усмотрению.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по Гагаринскому району была задержана 22-летняя подозреваемая. Задержанная ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за различные преступления.
В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража», ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму производили фальшивые двухтысячные купюры. Полицейские больше месяца разыскивают сбытчиков фальшивых купюр номиналом 2 000 руб. и причастных к производству поддельных денег, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
Крымчанин взял в долг 200 тысяч рублей и теперь может сесть на пять лет. В отдел полиции, обслуживающий железнодорожный район города Симферополя, поступило заявление 23-летнего местного жителя о том, что его знакомый мошенническим путем завладел крупной суммой денежных средств.
В Симферополе обокрали магазин инструментов на 90 тысяч рублей. В Симферополе задержали двух местных жителей по подозрению в крупной краже из магазина электроинструментов.
В Алуште задержали мошенницу, которая обманывала мужчин. Сотрудники уголовного розыска МВД Алуште при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали ранее судимую местную жительницу, подозреваемая в мошенничествах.
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