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Коронавирус в Крыму

Новый антирекорд: количество суточных заражений в Крыму приближается к 300

08:57 суббота, 5 декабря 2020
Новый антирекорд: количество суточных заражений в Крыму приближается к 300

фото © rbc.ru

За 4 декабря на территории Республики Крым зарегистрирован 261 случай коронавирусной инфекции, в том числе 24 случая с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 200 выявлены при обращении за медицинской помощью, 61 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4559 человек.

Выздоровевших за весь период – 12 663 человека.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Четыре смерти пациентов с COVID-19 подтверждено в Севастополе за сутки. Коронавирус в Севастополе подтвержден за сутки у 74 человек.

Восемь пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки. Восемь человек коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.

Автомобили «скорой» в Крыму оснастят видеокамерами снаружи и внутри. Автомобили скорой медицинской помощи в Крыму в ближайшее время оснастят специальными системами внутренней и внешней видеофиксации.

В Крыму - антирекорд по количеству новых заражений коронавирусом. За 3 декабря на территории Республики Крым зарегистрирован 251 случай коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Коронавирус в Крыму
Новый антирекорд: количество суточных заражений в Крыму приближается к 300

Новый антирекорд: количество суточных заражений в Крыму приближается к 300

За 4 декабря на территории Республики Крым зарегистрирован 261 случай коронавирусной инфекции, в том числе 24 случая с бессимптомным течением заболевания.

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