Общество
Над Крымом запустили 20-метровый флаг Украины
фото © Радио Свобода
Акцию посвятили Дню Вооруженных сил, который Украина будет отмечать 6 декабря.
Флаг запустили вместе с тысячами листовок.
Волонтеры запустили 20-метровый флаг Украины над Крымом. Об этом рассказал волонтер из Краматорска Влад Борода, сообщило накануне Громадське радио.
По его словам, акцию посвятили Дню Вооруженных сил, который Украина будет отмечать 6 декабря. Флаг размерами 20 на 7 метров запустили вместе с около 7 тысячами листовок.
«В воскресенье планируется еще один флаг на Донецк и во вторник планируется еще один флаг на Луганск, – отметил волонтер. – Во-первых, таким образом мы показываем, что это наша земля. Но самое главное, мы демонстрируем свою поддержку людям, которые остались на оккупированных территориях, которые верят в нас, которые верят в то, что эта земля вернется и они снова будут на свободной земле жить, а не оккупированной».
В тексте использованы материалы: Корреспондент
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