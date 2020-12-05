Крымчанин забрал оставленные в банкомате деньги и теперь может сесть на пять лет

Сотрудниками симферопольской полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в краже денег из купюроприемника банкомата задержан ранее не судимый 40-летний симферополец.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Правоохранителями установлено, что мужчинав обеденное время пошел к банкомату снять деньги и увидел в устройстве для выдачи банкнот забытые кем-то купюры. Но вместо того, чтобы вернуть их законному владельцу, подозреваемый забрал их себе и потратил на собственные нужды.

Следователем отдела полиции «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.»в» ч.2 ст.158 УК РФ Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уважаемые граждане, не стоит брать деньги, оставленные кем-то в ячейке выдачи наличных банкомата. За это предусмотрена уголовная ответственность.

Если вы нашли деньги в банкомате, позовите человека, который только что отошел от устройства, сообщите, что он забыл свои деньги.

Если никого рядом нет, тогда нужно сфотографировать забытые в банкомате деньги (а лучше записать видео) и позвать сотрудника банка, если ситуация произошла в отделении банка в рабочее время.

Если вы обнаружили деньги вечером или ночью, дождитесь, пока купюры исчезнут в устройстве для выдачи банкнот. Дело в том, что невостребованные деньги или карты возвращаются в банкомат, если в течение нескольких минут их никто не взял.

После этого можно будет подойти к банкомату и совершить запланированную операцию с использованием своей карты.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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