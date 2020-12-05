Какой сегодня праздник 5 декабря

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Сегодня, 5 декабря 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Всемирный день ниндзя (International Ninja Day)

Относительно недавно среди необычных праздников, имеющих национальную предысторию, но обретших популярность в разных странах, появился новый, именуемый Днем ниндзя (Day of the Ninja).

Он отмечается ежегодно 5 декабря, а приурочен был, по одной из версий, к выходу в прокат в 2003 году художественного фильма «Последний самурай». В фильме присутствовала сцена боя отряда ниндзя с самураями. По крайней мере, именно так представляется в настоящее время версия появления праздника и определения его даты в интернет-пространстве, благодаря которому праздник, собственно и получил популярность и распространение. У истоков его появления стоит пародийный сайт «Ниндзя-бургер».

День начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой

День воинской славы России — День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год) — установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России». Он отмечается ежегодно 5 декабря.

Контрнаступление, как второй этап битвы за Москву, началось 5—6 декабря 1941 года на фронте от Калинина до Ельца.

Боевые действия сразу же приняли ожесточенный характер. Несмотря на отсутствие превосходства в живой силе и технических средствах, на сильные морозы, глубокий снежный покров, советские войска левого крыла Калининского и правого крыла Западного фронтов уже в первые дни контрнаступления прорвали оборону противника южнее Калинина и северо-западнее Москвы, перерезали железную дорогу и шоссе Калинин — Москва и освободили ряд населенных пунктов.

Прокопьев день

Народный праздник «Прокопьев день» отмечается 5 декабря (по старому стилю - 22 ноября). В православном календаре это день почтения памяти мученика Прокопия Кесарийского (Палестинского), чтеца. Другие названия праздника: «Прокопий», «Прокопий зимний», «Филимон», «Вехостав». Обычно к этому дню уже выпадало столько снега, что к деревням было не подобраться, легко можно было заблудиться среди заснеженного поля. Поэтому на Прокопия выходили мужики на улицу и начинали протаптывать дороги.

Также сегодня, 5 декабря, отмечают такие праздники:

- Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития (Всемирный день волонтеров)

- Всемирный день почв (World Soil Day)

- День памяти святого мученика Прокопия Чтеца

- День работников статистики Украины

- Самый несносный день в году

- День поющих звезд

- День отмены «сухого закона» (National Repeal Day) в США

- День торта «Захер» (National Sachertorte Day) в США

- День ванной вечеринки (Bathtub Party Day) в США

- Вечер подарков в Нидерландах

- День отца в Таиланде

- День детей в Суринаме

- Праздник света в Лионе (Festival of Lights) во Франции

- День открытия в Гаити, на Доминикане

Сегодня именины празднуют: Петр, Прокопий, Фаддей, Архипп, Филимон, Агап, Михаил, Максим, Валериан, Апфия, Каллист, Менигн, Ярополк, Агавва (Агав), Агапион, Воин (Михаил Воин), Тивуртий, Цецилия (Кикилия).

Что происходило 5 декабря в прошлые годы

1484 - Папа Римский Иннокентий издал буллу, согласно которой еще больше расширялись права инквизиторов относительно охоты на ведьм.

1492 - Христофор Колумб открыл остров Санто-Доминго (современное названиеГаити). Накануне им же были открыты Багамские острова.

1496 - Португальский король Мануэль I приказал изгнать всех евреев из Португалии.

1766 - Джеймс Кристи-старший, бывший морской офицер, провел свой первый аукцион в Лондоне. Теперь аукцион «Кристи» (наряду с аукционом «Сотби») является самым известным в мире.

1812 - После неудачи на поле боя Наполеон бросил отступающую армию и бежал в Париж.

1848 - президент США Джеймс Полк подтвердил факт открытия золота в Калифорнии, чем спровоцировал золотую лихорадку 1849 года.

1854 - Аарон Аллен из Бостона запатентовал театральные кресла с откидными сиденьями, что позволило сделать зрительные залы более вместительными и облегчить проход между рядами.

1879 - в США запатентовали первую автоматическую телефонную станцию (АТС).

1904 - разгром российского флота в Порт-Артуре во время русско-японской войны.

1918 - провозглашена Русская Народная Республика Лемков.

1918 - подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между Украинским Государством и Грузинской Демократической Республикой.

1929 - в составе СССР создана Таджикская ССР. Перед этим Таджикистан был автономной республикой в составе Узбекистана.

1929 - создание первой в мире организации нудистов (США).

1931 - большевики взорвали храм Христа Спасителя в Москве.

1933 - в США отменили «сухой закон», который был введен в 1919 году.

1949 - Иерусалим провозгласили столицей Израиля.

1971 - в столице АргентиныБуэнос-Айресе открыли памятник Тарасу Шевченко.

1976 - на Южном горно-обогатительном комбинате (Кривой Рог) смонтировали самый большой в мире магнитный сепаратор.

1987 - В Воронеже образована русская музыкальная группа «Сектор Газа».

1991 - председателем Верховной Рады Украины избран Иван Плющ.

1994 - в обмен на отказ Украины от ядерного оружия в Будапеште подписан меморандум о предоставлении Украине гарантий безопасности со стороны ядерных странСША, Великобритании и России.

2001 - начало первой Всеукраинской переписи населения.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 5 декабря. Какие праздники будут завтра?

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