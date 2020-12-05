Еще одна российская компания разорила крымский бюджет на 37 млн рублей

фото © Pixabay

Прокуратура выявила нарушения на 37 млн рублей компанией из Татарстана при строительства детского сада в Симферополе, сообщает пресс-служба крымской прокуратуры.

Установлено, что служба капитального строительства РК заключила госконтракт на строительство детского сада на 260 мест. На счет компании-подрядчика из Татарстана был перечислен аванс в размере 46,8 млн рублей.

Однако выяснилось, что плановые строительно-монтажные работы не велись с октября 2019 года, а полученные деньги расходовались в пользу третьих лиц.

«Подрядной организацией работы выполнены только частично, на общую сумму 9,8 млн рублей. Кроме того, определением Арбитражного суда Республики Татарстан в отношении подрядной организации введена процедура наблюдения в соответствии с требованиями федерального закона о банкротстве», - говорится в сообщении.

Таким образом, действиями подрядчика бюджету причинен ущерб на общую сумму 37 млн рублей.

В настоящее время следственным органом проводится процессуальная проверка.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе безработным пообещали дать по 100 тысяч рублей. Безработные жители Севастополя могут получить финансовую помощь в размере 100 тысяч рублей на открытие собственного дела.

В Севастополе по неизвестной причине после локдауна выросли доходы населения. Севастополь вошел в десятку регионов России, где номинальные доходы населения выросли после весеннего локдауна.

Крымчанам пообещали среднюю зарплату в 36 тысяч рублей. В 2021 году среднемесячная заработная плата в Крыму вырастет до 36 тыс. 400 рублей.

В Крыму решили, что пандемия не повлияла на высокий интерес инвесторов. Интерес инвесторов к полуострову не снижается, несмотря на эпидемиологическую обстановку и связанные с ней ограничения – заявленная сумма инвестиций в текущем году уже на 1,7 млрд рублей больше прошлогодней.