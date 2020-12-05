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Бизнес

Еще одна российская компания разорила крымский бюджет на 37 млн рублей

11:17 суббота, 5 декабря 2020
Еще одна российская компания разорила крымский бюджет на 37 млн рублей

фото © Pixabay

Прокуратура выявила нарушения на 37 млн рублей компанией из Татарстана при строительства детского сада в Симферополе, сообщает пресс-служба крымской прокуратуры.

Установлено, что служба капитального строительства РК заключила госконтракт на строительство детского сада на 260 мест. На счет компании-подрядчика из Татарстана был перечислен аванс в размере 46,8 млн рублей.

Однако выяснилось, что плановые строительно-монтажные работы не велись с октября 2019 года, а полученные деньги расходовались в пользу третьих лиц.

«Подрядной организацией работы выполнены только частично, на общую сумму 9,8 млн рублей. Кроме того, определением Арбитражного суда Республики Татарстан в отношении подрядной организации введена процедура наблюдения в соответствии с требованиями федерального закона о банкротстве», - говорится в сообщении.

Таким образом, действиями подрядчика бюджету причинен ущерб на общую сумму 37 млн рублей.

В настоящее время следственным органом проводится процессуальная проверка.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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