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Власть

Экс-вице-премьера Крыма станет заместителем главы администрации Ялты

08:12 суббота, 5 декабря 2020
Ялта

Депутаты горсовета Ялты согласовали на должность заместителя главы администрации города экс-заместителя председателя правительства Крыма Евгению Бавыкину.

Соответствующее решение принято на сессии горсовета в пятницу, сообщила и.о. главы администрации Ялты Янина Павленко.

«Депутаты согласовали назначение Евгении Бавыкиной на должность заместителя главы администрации Ялты», – написала Павленко в Facebook.

По ее словам, на новом посту Бавыкина будет курировать будет курировать земельные и правовые вопросы.

Евгения Бавыкина занимала должность вице-премьера Крыма с июля 2014 года по январь 2016 года. В правительстве республики она курировала экономический и промышленный блоки.

После ухода из Совмина Бавыкина работала заместителем генерального директора винодельческого предприятия «Массандра», которым до недавнего времени руководила Янина Павленко.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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