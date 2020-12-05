Власть
Экс-вице-премьера Крыма станет заместителем главы администрации Ялты
Депутаты горсовета Ялты согласовали на должность заместителя главы администрации города экс-заместителя председателя правительства Крыма Евгению Бавыкину.
Соответствующее решение принято на сессии горсовета в пятницу, сообщила и.о. главы администрации Ялты Янина Павленко.
«Депутаты согласовали назначение Евгении Бавыкиной на должность заместителя главы администрации Ялты», – написала Павленко в Facebook.
По ее словам, на новом посту Бавыкина будет курировать будет курировать земельные и правовые вопросы.
Евгения Бавыкина занимала должность вице-премьера Крыма с июля 2014 года по январь 2016 года. В правительстве республики она курировала экономический и промышленный блоки.
После ухода из Совмина Бавыкина работала заместителем генерального директора винодельческого предприятия «Массандра», которым до недавнего времени руководила Янина Павленко.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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