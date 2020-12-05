Экс-вице-премьера Крыма станет заместителем главы администрации Ялты

Депутаты горсовета Ялты согласовали на должность заместителя главы администрации города экс-заместителя председателя правительства Крыма Евгению Бавыкину.

Соответствующее решение принято на сессии горсовета в пятницу, сообщила и.о. главы администрации Ялты Янина Павленко.

«Депутаты согласовали назначение Евгении Бавыкиной на должность заместителя главы администрации Ялты», – написала Павленко в Facebook.

По ее словам, на новом посту Бавыкина будет курировать будет курировать земельные и правовые вопросы.

Евгения Бавыкина занимала должность вице-премьера Крыма с июля 2014 года по январь 2016 года. В правительстве республики она курировала экономический и промышленный блоки.

После ухода из Совмина Бавыкина работала заместителем генерального директора винодельческого предприятия «Массандра», которым до недавнего времени руководила Янина Павленко.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Тысячи иностранных студентов не могут попасть в Крым. Половина иностранных студентов Крымского федерального университета не может попасть на полуостров из-за пандемии коронавируса.

Власти Турции поддержали идею провести переговоры по возвращению Крыма в Украину. Глава турецкого Министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу в своих социальных сетях рассказал о поддержке властей Украины в вопросе о проведении переговоров по деоккупации Республики Крым.

США никогда не признают Крым частью РФ. Заместитель госсекретаря США Стивен Биган заявил, что Вашингтон никогда не признает присоединение Крыма к России.

Аксенов снова пригрозил подрядчикам, на этот раз пугает прокуратурой и проверками. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что лично будет подписывать заявления в прокуратуру на подрядчиков, которые срывают сроки строительства объектов в регионе.