Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Севастопольская горбольница нуждается в персонале для работы в «красной зоне» ● Новый антирекорд: количество суточных заражений в Крыму приближается к 300 ● В Крыму торгуют поддельными справками об отсутствии коронавируса ● Четыре смерти пациентов с COVID-19 подтверждено в Севастополе за сутки ● Восемь пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки
COVID-19 в Севастополе: что известно о заболевших
фото © meduza.io
В Севастополе за сутки зарегистрирован 71 новый случай заболевания COVID-19 у людей в возрасте от 15 до 81 года, сообщает пресс-служба правительства города.
В стационары были госпитализированы 22 человека, остальные остались лечиться дома.
За минувшие сутки в Севастополе скончались три человека с подтвержденным диагнозом COVID-19 - двое мужчин в возрасте 87 и 61 лет и женщина 63 лет. После выздоровления выписаны 95 человек.
Таким образом, число заразившихся коронавирусом в Севастополе с начала пандемии увеличилось до 4694 человек, скончались 136 пациентов, число выздоровевших составило 4259.
«На сегодняшний день с подтвержденным диагнозом COVID-19 в стационарах 129 человек, в «Изумруде» – 103. На амбулаторном лечении – 144 человека», - сообщили в правительстве города.
Как сообщалось ранее, в Республике Крым за сутки было выявлен 261 новый случай COVID-19 и семь смертей пациентов с этим диагнозом.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Новый антирекорд: количество суточных заражений в Крыму приближается к 300. За 4 декабря на территории Республики Крым зарегистрирован 261 случай коронавирусной инфекции, в том числе 24 случая с бессимптомным течением заболевания.
COVID-19 может привести к смертельным иммунным расстройствам. Коронавирус может вызывать нарушения работы иммунной системы человека, приводящие к летальным исходам.
Четыре смерти пациентов с COVID-19 подтверждено в Севастополе за сутки. Коронавирус в Севастополе подтвержден за сутки у 74 человек.
Восемь пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки. Восемь человек коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.
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