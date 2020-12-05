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Коронавирус в Крыму

COVID-19 в Севастополе: что известно о заболевших

COVID-19 в Севастополе: что известно о заболевших

фото © meduza.io

В Севастополе за сутки зарегистрирован 71 новый случай заболевания COVID-19 у людей в возрасте от 15 до 81 года, сообщает пресс-служба правительства города.

В стационары были госпитализированы 22 человека, остальные остались лечиться дома.

За минувшие сутки в Севастополе скончались три человека с подтвержденным диагнозом COVID-19 - двое мужчин в возрасте 87 и 61 лет и женщина 63 лет. После выздоровления выписаны 95 человек.

Таким образом, число заразившихся коронавирусом в Севастополе с начала пандемии увеличилось до 4694 человек, скончались 136 пациентов, число выздоровевших составило 4259.

«На сегодняшний день с подтвержденным диагнозом COVID-19 в стационарах 129 человек, в «Изумруде» – 103. На амбулаторном лечении – 144 человека», - сообщили в правительстве города.

Как сообщалось ранее, в Республике Крым за сутки было выявлен 261 новый случай COVID-19 и семь смертей пациентов с этим диагнозом.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Новый антирекорд: количество суточных заражений в Крыму приближается к 300. За 4 декабря на территории Республики Крым зарегистрирован 261 случай коронавирусной инфекции, в том числе 24 случая с бессимптомным течением заболевания.

COVID-19 может привести к смертельным иммунным расстройствам. Коронавирус может вызывать нарушения работы иммунной системы человека, приводящие к летальным исходам.

Четыре смерти пациентов с COVID-19 подтверждено в Севастополе за сутки. Коронавирус в Севастополе подтвержден за сутки у 74 человек.

Восемь пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки. Восемь человек коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.

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