COVID-19 может привести к смертельным иммунным расстройствам

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Коронавирус может вызывать нарушения работы иммунной системы человека, приводящие к летальным исходам.

Об этом в пятницу, 4 декабря, заявил президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева, главный детский гематолог Минздрава России Александр Румянцев.

«Это новое заболевание имеет абсолютно отличный патогенез от того, что мы раньше имели, встречаясь с инфекциями. То есть это заболевание, которое вызывает иммунные расстройства, приводящие к гибели людей. Поэтому мы сейчас заняты тем, чтобы использовать свои опыт и знания в лечении этих пациентов», ― сказал он в ходе пресс-конференции.

Накануне специалисты клиники Мэйо в США назвали симптомы воспаления, которое может возникнуть в результате чрезмерного иммунного ответа на коронавирусную инфекцию. Это осложнение, по мнению ученых, может возникнуть как у детей, так и у взрослых в первые несколько недель после выявления вируса.

Ранее 29 ноября директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев указал на то, что клеточный иммунитет может играть более важную роль в защите организма от коронавируса, чем антитела.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.

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