Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму торгуют поддельными справками об отсутствии коронавируса ● Четыре смерти пациентов с COVID-19 подтверждено в Севастополе за сутки ● Восемь пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки ● В Крыму - антирекорд по количеству новых заражений коронавирусом ● В Балаклаве откроется дополнительный модуль для больных COVID-19
COVID-19 может привести к смертельным иммунным расстройствам
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Коронавирус может вызывать нарушения работы иммунной системы человека, приводящие к летальным исходам.
Об этом в пятницу, 4 декабря, заявил президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева, главный детский гематолог Минздрава России Александр Румянцев.
«Это новое заболевание имеет абсолютно отличный патогенез от того, что мы раньше имели, встречаясь с инфекциями. То есть это заболевание, которое вызывает иммунные расстройства, приводящие к гибели людей. Поэтому мы сейчас заняты тем, чтобы использовать свои опыт и знания в лечении этих пациентов», ― сказал он в ходе пресс-конференции.
Накануне специалисты клиники Мэйо в США назвали симптомы воспаления, которое может возникнуть в результате чрезмерного иммунного ответа на коронавирусную инфекцию. Это осложнение, по мнению ученых, может возникнуть как у детей, так и у взрослых в первые несколько недель после выявления вируса.
Ранее 29 ноября директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев указал на то, что клеточный иммунитет может играть более важную роль в защите организма от коронавируса, чем антитела.
Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.
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