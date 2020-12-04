«Все перевернули и ушли»: крымчанин рассказал об утреннем обыске ФСБ

Казим Аметов | фото © Крым.реалии

Российские силовики во время обыска у 63-летнего крымскотатарского активиста из Судака Казима Аметова «обыскали весь дом, все перевернули и ушли», рассказал мужчина в видеокомментарии «Крымской солидарности».

«Сегодня в 7 утра ко мне в дом пришли сотрудники ФСБ. Мы все спали. Дверь оказалась открытой, так как супруга в 6 утра выходила во двор и когда вернулась – не заперла дверь. Они ворвались, начали шуметь. Я оделся, вышел, спросил о причине их визита. Они сказали, что пришли к моему сыну. Я сказал, что он на заработках и его здесь (в Крыму – ред.) нет. Они начали говорить, что якобы мой сын состоит в батальоне Номана Челебиджихана, на что я ответил, что мне об этом ничего не известно. Они обыскали весь дом, все перевернули и ушли. Обыск длился полтора часа», – сказал Аметов.

Утром 4 декабря в доме 63-летнего крымскотатарского активиста из Судака Казима Аметова, который является фигурантом «дела Веджие Кашка», прошел обыск. По предварительной информации, там «проводились следственные мероприятия». Активист крымскотатарского движения Нариман Джелял сообщил, что обыск сотрудников ФСБ связан с его сыном.

Комментарии силовых ведомств отсутствуют.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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