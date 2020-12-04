Восемь пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки

Восемь человек коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.

Всего с начала пандемии скончались 315 пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

В Крыму за минувшие сутки зарегистрирован 251 новый случай COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 16 314 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 12 374 человека.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму - антирекорд по количеству новых заражений коронавирусом. За 3 декабря на территории Республики Крым зарегистрирован 251 случай коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания.

В Балаклаве откроется дополнительный модуль для больных COVID-19. Он станет третьим, построенным в Севастополе за время пандемии.

Массовая вакцинация в России откладывается. Производство российской вакцины от COVID-19 не сможет начаться в сроки, о которых говорит президент России Владимир Путин.

Три пациента с COVID-19 умерли в Севастополе за сутки. Коронавирус в Севастополе подтвержден за сутки у 72 человек.