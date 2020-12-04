Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму - антирекорд по количеству новых заражений коронавирусом ● В Балаклаве откроется дополнительный модуль для больных COVID-19 ● Массовая вакцинация в России откладывается ● Три пациента с COVID-19 умерли в Севастополе за сутки ● Во всех регионах Крыма идет рост внебольничных пневмоний
Восемь пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки
Восемь человек коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.
Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.
Всего с начала пандемии скончались 315 пациентов с новой коронавирусной инфекцией.
В Крыму за минувшие сутки зарегистрирован 251 новый случай COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 16 314 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 12 374 человека.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму - антирекорд по количеству новых заражений коронавирусом. За 3 декабря на территории Республики Крым зарегистрирован 251 случай коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания.
В Балаклаве откроется дополнительный модуль для больных COVID-19. Он станет третьим, построенным в Севастополе за время пандемии.
Массовая вакцинация в России откладывается. Производство российской вакцины от COVID-19 не сможет начаться в сроки, о которых говорит президент России Владимир Путин.
Три пациента с COVID-19 умерли в Севастополе за сутки. Коронавирус в Севастополе подтвержден за сутки у 72 человек.
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