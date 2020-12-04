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Водный кризис

«Вода Крыма» потратит 170 млн рублей на охрану водных объектов

10:22 пятница, 4 декабря 2020

Госпредприятие «Вода Крыма» потратит более 170 млн рублей на охрану закрепленных за ним водных объектов.

Соответствующая информация опубликована на портале государственных закупок.

«Оказание услуг по охране объектов водоснабжения и водоотведения, объектов с массовым пребыванием людей ГУП «Вода Крыма» подразумевает охрану объектов, а также обеспечение внутриобъектового режима на объектах, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности», – сказано в документах конкурса.

Охранной компании, выигравшей контракт, предстоит организовать работу 110 постов охраны на 91 объекте госпредприятия. Охрана объектов должна вестись круглосуточно. Подрядчик за свой счет должен снарядить постовых резиновыми дубинками, радиостанциями, наручниками и фонариками. Оружия у охранников не будет, но оно должно быть у группы быстрого реагирования.

Под охрану передадут водоочистные и канализационные очистные сооружения, резервуары с водой, водозаборы, насосные станции и другие гидротехнические установки.

Контракт заключается с 21 декабря 2020 года по 20 декабря 2021 года. Начальная (максимальная) цена составляет 171,6 млн рублей. Прием заявок для участия в конкурсе закончился сегодня.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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