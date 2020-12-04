Власти успокоили: ситуация в севастопольских моргах стабильная

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А смертность от заболеваний, не связанных с ковидом, по сравнению с 2019 годом даже снизилась.

В ряде российских регионов из-за COVID-19 перегружены морги – в частности, такие сигналы недавно поступали из Ивановской области, Алтайского края и Санкт-Петербурга. Как обстоят дела в Севастополе? Этот вопрос был задан замгубернатору Александру Кулагину в прямом эфире ток-шоу «На троих».

По словам замгубернатора, обстановка в Севастополе штатная, каких-либо острых проблем на сегодняшний день нет.

Что касается общей смертности, она в этом году даже снизилась: если с 1 января по 8 октября 2019 года умерло 4 529 человек, то за аналогичный период 2020 года – 4430.

Уменьшение не слишком значительное, однако регионов даже с таким сокращением смертности в стране всего три.

Около 12% умерших, по словам Александра Кулагина, – люди, не имеющие регистрации в Севастополе. Часть тел остается не востребованной и хоронится в порядке, предусмотренном для таких случаев законодательством.

Что касается умерших от ковида, недавно Севастополь был отнесен к числу регионов, не скрывающих реальные цифры. Как утверждает интернет-СМИ Медиазона, в большинстве регионов официальные данные расходятся с данными из Информационного центра Минздрава. Однако 31 регион, в том числе и Севастополь, в искажении статистики не замечен.

В группе риска, как подчеркнул Александр Кулагин, по-прежнему люди старше 65 лет. В последнее время их стали госпитализировать чаще. Не у всех, кто попадает в больницы, подтвержден коронавирус, есть случаи так называемой внебольничной пневмонии.

«Вся аналитика показывает, что у нас нет взрывного роста заболеваемости, но беспокоит значительная госпитализация людей старше 65 лет. Мы подключили все мощности КТ и рентгеноборудования, и это повысило выявляемость. Если в легких человека старше 60-65 лет есть изменения, конечно, его необходимо госпитализировать. Поэтому сейчас у нас немного сложная ситуация с коечным фондом», – сказал замгубернатора.

Кроме этого, пожилые люди медленнее выздоравливают – это тоже сказывается на загрузке больниц.

Однако меры для увеличения коечного фонда принимаются.

Сейчас заканчивается строительство нового двухэтажного модуля в инфекционной больнице, как сообщил Александр Кулагин, на завершение работ потребуется еще около недели. Еще один модуль появится в Балаклаве. Он станет страховкой на случай ухудшения ситуации.

Если же ухудшения не случится, модуль пригодится севастопольскому здравоохранению для иных целей.

В завершение разговора Александр Кулагин убедительно попросил севастопольцев поберечь себя и своих пожилых родственников, а самих людей старше 65-ти – «посидеть дома», сведя количество контактов к минимуму.

Если пожилой человек одинок и ему нужна помощь – можно позвонить по телефону 41-77-07. Волонтеры готовы помочь.

В тексте использованы материалы: Форпост

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