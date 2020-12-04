Власти Турции поддержали идею провести переговоры по возвращению Крыма в Украину

Глава турецкого Министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу в своих социальных сетях рассказал о поддержке властей Украины в вопросе о проведении переговоров по деоккупации Республики Крым.

Соответствующее заявление министр сделал в своем Twitter-аккаунте.

Деятель подчеркнул, что встречался с главой украинского МИД и остался доволен общением с дипломатом.

– Мы продолжим укреплять наши отношения, особенно в сфере военного сотрудничества и оборонной промышленности, – написал Чавушоглу.

Отмечается также и тот факт, что «Турция полностью поддерживает инициативу о создании платформы по деоккупации Крыма».

Ранее глава комитета крымского парламента по «народной дипломатии и межнациональным отношениям» Юрий Гемпель назвал такую идею «имитацией политической деятельности».

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