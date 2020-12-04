Власть
В Севастопольской бухте выявлено крупное загрязнение нефтепродуктами
фото © Новости Крыма
Инспекторы Росприроднадзора выявили признаки загрязнения морской воды в Севастополе на площади около 85 тысяч кв. м.
Об этом говорится в сообщении ведомства.
«Из Севастопольского морского порта в Росприроднадзор поступила информация о загрязнении Черного моря. Инспекторы службы обследовали акваторию и водоохранную зону: на поверхности воды видны радужные пятна и пленка, присутствует запах нефтепродуктов. В шести точках взяты пробы морской воды. Площадь загрязнения – около 85 тыс кв. м», – говорится в сообщении.
Отмечается, что недалеко от выявленного нефтяного пятна на одном из причалов производилась разделка БПК «Керчь». Разделкой занималась компания ООО «Металл Экспорт». Как рассказал начальник участка проведения работ, вода с остатками топлива попала в море.
Сотрудники Росприроднадзора в текущий момент рассчитывают ущерб, причиненный акватории Черного моря.
БПК «Керчь» отбуксировали в Инкерман для разделки в апреле текущего года. 26 ноября на судне произошел пожар. По данным МЧС, загорелся мазут на нижнем ярусе палубы судна.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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