В Севастопольской бухте выявлено крупное загрязнение нефтепродуктами

фото © Новости Крыма

Инспекторы Росприроднадзора выявили признаки загрязнения морской воды в Севастополе на площади около 85 тысяч кв. м.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Из Севастопольского морского порта в Росприроднадзор поступила информация о загрязнении Черного моря. Инспекторы службы обследовали акваторию и водоохранную зону: на поверхности воды видны радужные пятна и пленка, присутствует запах нефтепродуктов. В шести точках взяты пробы морской воды. Площадь загрязнения – около 85 тыс кв. м», – говорится в сообщении.

Отмечается, что недалеко от выявленного нефтяного пятна на одном из причалов производилась разделка БПК «Керчь». Разделкой занималась компания ООО «Металл Экспорт». Как рассказал начальник участка проведения работ, вода с остатками топлива попала в море.

Сотрудники Росприроднадзора в текущий момент рассчитывают ущерб, причиненный акватории Черного моря.

БПК «Керчь» отбуксировали в Инкерман для разделки в апреле текущего года. 26 ноября на судне произошел пожар. По данным МЧС, загорелся мазут на нижнем ярусе палубы судна.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

МЧС обеспокоилось качеством воды в Крыму. В воде из-под крана могут содержаться крайне опасные соединения.

Обитающую в Крыму ушастую летучую мышь неожиданно нашли в Воронеже. Сенсационную находку сделали воронежские зоозащитники. В центре столицы Черноземья найден серый ушан – это нехарактерный для региона вид летучей мыши.

В Крыму исчезает ледниковое Изумрудное озеро. Главная достопримечательность урочища Панагия в Крыму — озеро с одноименным названием превращается в неприглядную лужу.

Сейсмологи Крыма решили, что смогут предсказать землетрясение за несколько дней. Внезапное появление в пещерах Крыма радиоактивного газа должно помочь ученым предсказывать грядущее землетрясение.