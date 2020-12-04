В парке Севастополя остановили обрезку деревьев из-за возмущения горожан

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В парке Победы остановили обрезку туи из-за возмущения местных жителей, сообщил и. о. директора Департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

«На данном участке 50 кустарников обрезано из запланированных 600. Дополнительно высажено 30 туй и два платана. Сейчас работы остановили ввиду возмущения общественности, считающей, что туи могут погибнуть. Нами принято решение, что дальнейшей обрезки туй на данном участке не будет. Через год мы посмотрим, какого эффекта мы хотели достигнуть на примере проработанного участка», – цитирует чиновника пресс-служба правительства города.

Он также пояснил, что изначально данная аллея из туй была задумана как живая изгородь между высаженными платанами, поэтому было принято решение «вернуть посадкам первозданный вид с учетом мнения местных дендрологов».

Горлов отметил, что туи в парке «растут плотно друг к другу, мешая развитию высаженных платанов, а также уборке территории.

По его данным, в парке Победы в текущем году высажено более 3,5 тыс. деревьев.

На это неделе ряд местных СМИ сообщали о том, что вдоль дороги в парке Победы спилили 50 многолетних туй.

В начале ноября сообщалось, что в Севастополе вырубили оставшиеся ели перед зданием полиции на площади Восставших.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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