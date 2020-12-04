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Власть

В Крыму заметили военную технику с зенитными установками по дороге к границе с Украиной

16:38 пятница, 4 декабря 2020

В селе Войково по автодороге Симферополь-Армянск в сторону административной границы с Херсонской областью 4 декабря замечены два тяжеловоза, транспортирующих на платформах самоходные зенитные установки.

Судя по внешнему виду боевых машин – это четырехствольные ЗСУ «Шилка», которые используются для непосредственного прикрытия наземных войск и уничтожения воздушных, в том числе низколетящих целей.

Колонна прошла без сопровождения машин военной автомобильной инспекции.

Информации российских военных ведомств о перемещении зенитных установок в Крыму нет.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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