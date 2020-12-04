Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Четыре смерти пациентов с COVID-19 подтверждено в Севастополе за сутки ● Восемь пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки ● В Крыму - антирекорд по количеству новых заражений коронавирусом ● В Балаклаве откроется дополнительный модуль для больных COVID-19 ● Массовая вакцинация в России откладывается
В Крыму торгуют поддельными справками об отсутствии коронавируса
фото © Новости Крыма
Крым оказался в числе регионов, где можно получить подтверждение отрицательного теста на новую коронавирусную инфекцию без сдачи анализов, сообщает Общероссийский народный фронт (ОНФ).
По наблюдениям организации, спрос на поддельную справку есть у тех, кому необходимо срочно выехать за границу, выйти на работу после самоизоляции или оформиться в клинику на стационарное лечение.
Стоимость такой услуги в Крыму колеблется в диапазоне 1,5-3 тыс. рублей.
СМИ проверили информацию, и действительно, в топ-10 ссылок по запросу «справка об отсутствии коронавируса срочно» поисковик выдает рекламу одной из таких «фирм». Стоимость предложения — 2,5 тысячи рублей, а пенсионерам и студентам даже предоставляется скидка!
В тексте использованы материалы: Форпост
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