В Крыму торгуют поддельными справками об отсутствии коронавируса

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Крым оказался в числе регионов, где можно получить подтверждение отрицательного теста на новую коронавирусную инфекцию без сдачи анализов, сообщает Общероссийский народный фронт (ОНФ).

По наблюдениям организации, спрос на поддельную справку есть у тех, кому необходимо срочно выехать за границу, выйти на работу после самоизоляции или оформиться в клинику на стационарное лечение.

Стоимость такой услуги в Крыму колеблется в диапазоне 1,5-3 тыс. рублей.

СМИ проверили информацию, и действительно, в топ-10 ссылок по запросу «справка об отсутствии коронавируса срочно» поисковик выдает рекламу одной из таких «фирм». Стоимость предложения — 2,5 тысячи рублей, а пенсионерам и студентам даже предоставляется скидка!

В тексте использованы материалы: Форпост

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