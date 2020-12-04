Происшествия
В Крыму сотрудники ГИБДД похвастались, что отказались от взятки в 400 долларов
Крымчанин без водительских прав пытался подкупить сотрудников ДПС, предложив им 400 долларов США.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Мужчину остановили в одном из сел недалеко от Феодосии. При этом прав его лишили ранее, и за подобную езду предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей или административный арест до 15 суток.
Крымчанин не хотел, чтобы его привлекли к ответственности, поэтому решил предложить сотрудникам полиции взятку – 400 долларов, что является уголовным преступлением. За это мужчине может грозить до двух лет лишения свободы.
На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего разбирательства. Сейчас все материалы переданы в следственные органы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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