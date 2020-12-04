В Крыму растет «черный список» поставщиков школьного питания

Реестр недобросовестных поставщиков школьного питания в Крыму регулярно пополняется.

Об этом сообщила официальный представитель Совета Объединения потребителей России в РК Надежда Анельчук в эфире радио «Спутник в Крыму».

«Список этот регулярно пополняется, но, если мы сравним с 2016 годом, то в количественном соотношении недобросовестных поставщиков стало меньше. Сегодня мы фиксируем, что меньше стало участников рынка с материковой части России. С 2016 года по настоящее время девять поставщиков недоброкачественных продуктов питания были занесены в такой реестр. На два года их отстранили от участия в государственных муниципальных закупках», - подчеркнула она.

Как уточнила Анельчук, в реестр вносятся не только сведения о наименовании этого поставщика, но и информация об учредителе и руководителе. То есть такое предприятие не может перерегистрироваться и в следующем году участвовать под другим именем.

«Такие меры являются крайними и применяются при грубейших нарушениях контракта. В частности, при поставке фальсификата, неоднократных поставках продукции, которая не соответствует условиям контракта», - пояснила специалист.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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