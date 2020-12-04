В Крыму обещают найти и наказать всех, кто будет проводить вечеринки на Новый год

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Министерству курортов и туризма Крыма известно о средствах размещения, планирующих вопреки запрету властей проводить массовые праздничные мероприятия на новогодние праздники. С руководством этих объектов ведется разъяснительная работа, но в случае необходимости могут быть применены другие меры.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» предупредил глава Минкурортов республики Вадим Волченко.

«Их (средств размещения, планирующих проводить новогодние банкеты – ред.) немного, но мы на самом деле знаем, кто и как планирует, что называется, по-тихому попытаться провести. Мы пока проводим с ними консультации и беседы. Если это не поможет, есть и другие механизмы», – сказал министр.

При этом он отметил, что подавляющее большинство средств размещения строго соблюдают утвержденные ограничения.

«Есть указ главы республики, есть распоряжение федеральных органов власти, прежде всего Роспотребнадзора. Мы очень сожалеем, что такие меры вводятся, но нужно им следовать, чтобы потом не сожалеть еще больше. Средства размещения являются достаточно дисциплинированными, эффективными и профессиональными исполнителями действующих сегодня мер», – заверил Волченко.

Министр подчеркнул, что сегодня одним из самых опасных источников распространения коронавируса являются большие скопления людей в закрытых помещениях, и призвал жителей и гостей полуострова подумать о своем здоровье и о здоровье родных и близких.

«Что касается средств размещения, есть выходы из этой ситуации. Например, room service, который позволяет принести в номер новогодний праздничный ужин. Некоторые отели нанимают профессиональных Дедов Морозов, которые в средствах защиты могут приходить в номера и поздравлять детей. Никто не запрещает прогулки на свежем воздухе, но большие мероприятия под запретом, чтобы избежать вспышки заболевания в дальнейшем», – добавил Волченко.

Как сообщалось ранее, в связи с пандемией коронавируса власти Крыма ввели ограничения на проведение массовых развлекательных мероприятий в новогодние и рождественские праздники. С 20 декабря по 15 января 2021 года предпринимателям запрещено оказывать услуги по проведению банкетов, свадеб, концертов, других торжественных и корпоративных мероприятий.

Запрет распространяется и на гостиницы, отели и другие санаторно-курортные учреждения. В указанный период с 10 часов вечера и до 8 утра запрещена работа дискотек, ночных клубов, караоке, кальянных клубов, концертных и танцевальных залов. Кафе, бары и рестораны могут работать только «на вынос». Новогодние культурно-массовые мероприятия на городских площадях, в домах культуры, театрах, школах также отменены, исключение составят утренники в детских садах.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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