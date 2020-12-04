Власть
В Крыму москвичку посадили на семь лет в тюрьму за наркоторговлю
Керченский городской суд приговорил 32-летнюю жительницу Москвы к 7 годам и 7 месяцам лишения свободы за покушение на сбыт наркотиков в составе преступной группы.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.
«Приговором Керченского городского суда подсудимая признана виновной в совершении инкриминируемых преступлений, ей назначено наказание в виде 7 лет 7 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 150 тысяч рублей, – говорится в сообщении. – Отбывать наказание осужденная будет в исправительной колонии общего режима».
В ходе разбирательства установлено, что женщина являлась членом преступной группы, занимавшейся сбытом наркотиков в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Москве и Московской области. Она выполняла роль администратора интернет-магазина. Также она координировала действия «закладчиков» и сбытчиков оптовых партий амфетамина, производного N-метилэфедрона в крымских городах.
Женщина признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210 (участие в преступном сообществе (преступной организации), частью 3 статьи 30, пунктов «а», «г» части 4 статьи 228.1 (покушение на незаконный сбыт психотропных веществ, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть интернет), организованной группой, в крупном размере) (7 эпизодов), части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть интернет), организованной группой, в особо крупном размере) (два эпизода).
Приговор в законную силу не вступил.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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