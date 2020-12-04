Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Балаклаве откроется дополнительный модуль для больных COVID-19 ● Массовая вакцинация в России откладывается ● Три пациента с COVID-19 умерли в Севастополе за сутки ● Во всех регионах Крыма идет рост внебольничных пневмоний ● Аксенов призвал крымчан отказаться от самолечения антибиотиками
В Крыму - антирекорд по количеству новых заражений коронавирусом
фото © vk.com/aksenovrk
За 3 декабря на территории Республики Крым зарегистрирован 251 случай коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Из общего количества заболевших 204 выявлены при обращении за медицинской помощью, 47 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5471 человек.
Выздоровевших за весь период – 12 374 человека.
Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.
При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Балаклаве откроется дополнительный модуль для больных COVID-19. Он станет третьим, построенным в Севастополе за время пандемии.
Массовая вакцинация в России откладывается. Производство российской вакцины от COVID-19 не сможет начаться в сроки, о которых говорит президент России Владимир Путин.
Три пациента с COVID-19 умерли в Севастополе за сутки. Коронавирус в Севастополе подтвержден за сутки у 72 человек.
Во всех регионах Крыма идет рост внебольничных пневмоний. За прошедшую неделю в Республике Крым зафиксировано 1742 случая внебольничной пневмонии, рост заболеваемости наблюдается практически во всех регионах республики.
В Крыму - антирекорд по количеству новых заражений коронавирусом
За 3 декабря на территории Республики Крым зарегистрирован 251 случай коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания.
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За 2 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 244 случая коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания.
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