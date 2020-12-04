В Балаклаве откроется дополнительный модуль для больных COVID-19

Он станет третьим, построенным в Севастополе за время пандемии.

На базе Севастопольской городской больницы №9 будет построен дополнительный модуль для лечения больных коронавирусной инфекцией. Об этом телеканалу «НТС» сообщил вице-губернатор региона Александр Кулагин.

«Ожидаем окончания строительства нового модульного корпуса в инфекционной больнице, и начинается строительство еще одного модуля в девятой больнице для того, чтобы иметь возможность госпитализации. Я очень надеюсь, что будет не востребован этот коечный фонд», – сказал Александр Кулагин.

Сейчас в городе завершается строительство второго модульного корпуса инфекционной больницы на 34 двухместных бокса. В ходе посещения объекта губернатор Севастополя Михаил Развожаев отмечал, что в случае необходимости в боксе смогут поместиться три человека – с этой целью в них оборудуется по три кислородных подвода.

Напомним, ранее на базе отделения травматологии Первой городской больницы имени Пирогова было решено развернуть 120 дополнительных коек для больных коронавирусом.

Против перепрофилирования единственной в городе травматологии под ковидный госпиталь выступили 50 сотрудников отделения. Позже в городском департаменте здравоохранения заявили, что данные мероприятия временны и проводятся планово для своевременного и качественного оказания медпомощи всем пациентам, которые нуждаются в стационарном лечении новой инфекции.

За предыдущие сутки в новое отделение поступили уже 20 пациентов, трое из которых находятся на кислороде, сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

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