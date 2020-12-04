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Коронавирус в Крыму

В Балаклаве откроется дополнительный модуль для больных COVID-19

Он станет третьим, построенным в Севастополе за время пандемии.

На базе Севастопольской городской больницы №9 будет построен дополнительный модуль для лечения больных коронавирусной инфекцией. Об этом телеканалу «НТС» сообщил вице-губернатор региона Александр Кулагин.

«Ожидаем окончания строительства нового модульного корпуса в инфекционной больнице, и начинается строительство еще одного модуля в девятой больнице для того, чтобы иметь возможность госпитализации. Я очень надеюсь, что будет не востребован этот коечный фонд», – сказал Александр Кулагин.

Сейчас в городе завершается строительство второго модульного корпуса инфекционной больницы на 34 двухместных бокса. В ходе посещения объекта губернатор Севастополя Михаил Развожаев отмечал, что в случае необходимости в боксе смогут поместиться три человека – с этой целью в них оборудуется по три кислородных подвода.

Напомним, ранее на базе отделения травматологии Первой городской больницы имени Пирогова было решено развернуть 120 дополнительных коек для больных коронавирусом.

Против перепрофилирования единственной в городе травматологии под ковидный госпиталь выступили 50 сотрудников отделения. Позже в городском департаменте здравоохранения заявили, что данные мероприятия временны и проводятся планово для своевременного и качественного оказания медпомощи всем пациентам, которые нуждаются в стационарном лечении новой инфекции.

За предыдущие сутки в новое отделение поступили уже 20 пациентов, трое из которых находятся на кислороде, сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Три пациента с COVID-19 умерли в Севастополе за сутки. Коронавирус в Севастополе подтвержден за сутки у 72 человек.

Во всех регионах Крыма идет рост внебольничных пневмоний. За прошедшую неделю в Республике Крым зафиксировано 1742 случая внебольничной пневмонии, рост заболеваемости наблюдается практически во всех регионах республики.

Аксенов призвал крымчан отказаться от самолечения антибиотиками. Жители Крыма жалуются на отсутствие антибиотика цефтриаксон, который используют при лечении от коронавируса.

Севастополь может лишиться травматологии из-за коронавируса. Медики обратились с просьбой не трогать «травму», горздрав называет меру временной.

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