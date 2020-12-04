Украинка купила поддельный паспорт для поездки в Крым

На границе с Крымом задержали украинку с поддельными паспортом, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РК.

В пункте пропуска «Армянск» во время проверки документов с помощью спецоборудования выяснилось, что документ гражданки Украины поддельный.

«При опросе женщина пояснила, что использовала поддельный паспорт на чужое имя для обхода временных ограничений на территорию РФ из-за коронавируса, при этом пояснив, что на украинском КПП проблем не возникло. Фальшивый документ она приобрела у своего знакомого на территории Украины за одну тысячу долларов США», - говорится в сообщении.

Сейчас проводится дополнительная проверка. Рассматривается вопрос о возбуждении в отношении жительницы Украины уголовного дела.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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