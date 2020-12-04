У винзавода «Массандра» в Крыму - новый директор

У винзавода «Массандра» появился новый исполняющий обязанности генерального директора – Сергей Баннов, сообщается на сайте предприятия.

По информации из открытых источников, ранее он занимал пост начальника отдела сбыта предприятия и заместителя гендиректора.

В ноябре 2020 года Янина Павленко сообщила, что покинула пост руководителя предприятия. Тогда она отметила, что до назначения нового гендиректора «Массандры» исполнять обязанности будет один из замов, но кто именно, не уточнила.

24 ноября Павленко стала исполняющей обязанности главы администрации Ялты.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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