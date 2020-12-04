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Тысячи иностранных студентов не могут попасть в Крым
фото © Новости Крыма
Половина иностранных студентов Крымского федерального университета не может попасть на полуостров из-за пандемии коронавируса.
Об этом рассказал начальник управления международной деятельности КФУ Александр Мащенко.
Он уточнил, что в университете числятся 2355 иностранных студентов из 51 страны.
«Больше всего иностранных студентов в медицинской академии. Там их 1851 человек. В данный момент на территории РФ находятся 1109 студентов. В основном со 2 по 6-ой курс, которые были тут и никуда не выезжали во время пандемии. Еще чуть больше тысячи находится за границей. Это те, кто поступил на первый курс и не может въехать, и те, кто уехал, когда была возможность, но вернуться не смог из-за закрытых границ. И одни, и другие учатся в дистанционном формате, точно так же, как и все студенты КФУ. Разница лишь в том, что кто-то сидит за компьютером в Симферополе, а кто-то в Индии», - объяснил Мащенко.
По его словам, учебный процесс идет в рамках принятых решений. Причем такая ситуация с иностранными студентами типична не только для КФУ, но и для большинства вузов РФ.
23 ноября стало известно, что дистанционное обучение студенты КФУ продолжат до конца учебного года.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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