Тысячи иностранных студентов не могут попасть в Крым

фото © Новости Крыма

Половина иностранных студентов Крымского федерального университета не может попасть на полуостров из-за пандемии коронавируса.

Об этом рассказал начальник управления международной деятельности КФУ Александр Мащенко.

Он уточнил, что в университете числятся 2355 иностранных студентов из 51 страны.

«Больше всего иностранных студентов в медицинской академии. Там их 1851 человек. В данный момент на территории РФ находятся 1109 студентов. В основном со 2 по 6-ой курс, которые были тут и никуда не выезжали во время пандемии. Еще чуть больше тысячи находится за границей. Это те, кто поступил на первый курс и не может въехать, и те, кто уехал, когда была возможность, но вернуться не смог из-за закрытых границ. И одни, и другие учатся в дистанционном формате, точно так же, как и все студенты КФУ. Разница лишь в том, что кто-то сидит за компьютером в Симферополе, а кто-то в Индии», - объяснил Мащенко.

По его словам, учебный процесс идет в рамках принятых решений. Причем такая ситуация с иностранными студентами типична не только для КФУ, но и для большинства вузов РФ.

23 ноября стало известно, что дистанционное обучение студенты КФУ продолжат до конца учебного года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

США никогда не признают Крым частью РФ. Заместитель госсекретаря США Стивен Биган заявил, что Вашингтон никогда не признает присоединение Крыма к России.

Аксенов снова пригрозил подрядчикам, на этот раз пугает прокуратурой и проверками. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что лично будет подписывать заявления в прокуратуру на подрядчиков, которые срывают сроки строительства объектов в регионе.

Аксенов объявил 31 декабря в Крыму выходным днем. Глава Крыма Сергей Аксенов объявил 31 декабря в Республике Крым выходным днем.

Начальник инспекции по труду выругался матом на совещании у главы Крыма. Это произошло во время обсуждения строительства детского сада и школы.