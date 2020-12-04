Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.9
воздух +5
море +13

Общество

«Температурные горки» ждут крымчан на выходных

17:50 пятница, 4 декабря 2020
«Температурные горки» ждут крымчан на выходных

фото © Новости Крыма

В ближайшие выходные в Крыму температура воздуха будет сильно колебаться, спрогнозировал ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму».

По его словам, в пятницу характер метеоусловий будет определяться юго-западной периферией гигантского антициклона, который принес морозы на Урал и в Сибирь.

«Небольшая облачность, без осадков, вечер восточных румбов, 2-7 метров в секунду. Воздух прогреется до +11…+14. При этом норма в декабре +5…+6. В субботу все-таки скажется дыхание холодного антицкилона, который докатится и до Крыма. Сохранится солнечная и сухая погода, но ветерок начнет усиливаться. Ночью +2…+5, днем уже не выше +6…+9», - сказал Тишковец.

Он добавил, что в воскресенье ощутимо похолодает, но будет солнечно и без осадков.

«Ветер продолжит усиливаться до 5-10 м/с. Ночью 0…+5, днем +1…+6. Это ниже нормы. Такие «температурные горки» ждут крымчан в течение трех суток», - заключил специалист. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на пятницу 4 декабря. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 4 декабря.

Прогноз погоды в Крыму на четверг 3 декабря. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 3 декабря.

Прогноз погоды в Крыму на среду 2 декабря. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 2 декабря.

Прогноз погоды в Крыму на вторник 1 декабря. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 1 декабря.

Общество
«Температурные горки» ждут крымчан на выходных

«Температурные горки» ждут крымчан на выходных

В ближайшие выходные в Крыму температура воздуха будет сильно колебаться, спрогнозировал ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму».

Власть
Арестованный бывший заммэра Евпатории рассказал кто его подставил

Арестованный бывший заммэра Евпатории рассказал кто его подставил

Бывший замглавы администрации Евпатории Кирилл Вавренюк написал из следственного изолятора обращение, в котором рассказал о деталях оговора со стороны «нажитых врагов», которым он «перешел дорогу».

Новый год в Крыму
В Крыму обещают найти и наказать всех, кто будет проводить вечеринки на Новый год

В Крыму обещают найти и наказать всех, кто будет проводить вечеринки на Новый год

Министерству курортов и туризма Крыма известно о средствах размещения, планирующих вопреки запрету властей проводить массовые праздничные мероприятия на новогодние праздники. С руководством этих объектов ведется разъяснительная работа, но в случае необходимости могут быть применены другие меры.

Власть
США никогда не признают Крым частью РФ

США никогда не признают Крым частью РФ

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган заявил, что Вашингтон никогда не признает присоединение Крыма к России.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации