Общество
«Температурные горки» ждут крымчан на выходных
фото © Новости Крыма
В ближайшие выходные в Крыму температура воздуха будет сильно колебаться, спрогнозировал ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму».
По его словам, в пятницу характер метеоусловий будет определяться юго-западной периферией гигантского антициклона, который принес морозы на Урал и в Сибирь.
«Небольшая облачность, без осадков, вечер восточных румбов, 2-7 метров в секунду. Воздух прогреется до +11…+14. При этом норма в декабре +5…+6. В субботу все-таки скажется дыхание холодного антицкилона, который докатится и до Крыма. Сохранится солнечная и сухая погода, но ветерок начнет усиливаться. Ночью +2…+5, днем уже не выше +6…+9», - сказал Тишковец.
Он добавил, что в воскресенье ощутимо похолодает, но будет солнечно и без осадков.
«Ветер продолжит усиливаться до 5-10 м/с. Ночью 0…+5, днем +1…+6. Это ниже нормы. Такие «температурные горки» ждут крымчан в течение трех суток», - заключил специалист.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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