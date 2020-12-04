США никогда не признают Крым частью РФ

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Заместитель госсекретаря США Стивен Биган заявил, что Вашингтон никогда не признает присоединение Крыма к России.

Такое заявление он сделал во время министерской онлайн-встречи ОБСЕ, трансляция велась на сайте организации.

Он отметил, что США никогда не признают «российскую аннексию Крыма».

По словам Бигана, действия российской стороны на Украине «нарушают международное право». Он также заявил, что на Украине продолжается «агрессия» со стороны России.

Киев ожидает, что работа переговорной площадки по вопросам Крыма, или «Крымской платформы», будет сфокусирована вокруг пяти приоритетов. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе мероприятия «Международный ответ на оккупацию Крыма: следующие шаги», которое было проведено в рамках 27-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Первым приоритетом он назвал «безопасность, включая свободу мореходства», вторым - «обеспечение эффективности санкционных ограничений против государства-агрессора», третьим - «защиту прав человека и международного гуманитарного права». Далее в списке приоритетов обозначены «защита образовательных, культурных, религиозных прав» и «преодоление негативного влияния временной оккупации Крыма на экономику и окружающую среду».

Украинские власти ранее объявили о создании формата «Крымская платформа» для координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины и защиту прав жителей полуострова, которые, по мнению Киева, подвергаются преследованиям. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что обсуждал эту инициативу с представителями Европейского союза, Великобритании, Канады, Турции и другими партнерами, и утверждает, что «многие из них готовы присоединиться и принимать в ней активное участие». В Киеве отмечали, что к работе платформы будет приглашена и Россия.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Gazeta.ru

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