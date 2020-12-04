Штормовое предупреждение: на Крым надвигается ураганный ветер

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В ближайшие дни на территории Крыма ожидается сильный ветер, предупреждает МЧС РК.

По данным ведомства, 6, 7, 8 декабря на территории полуострова ожидается ветер с порывами 15-20 м/с, порывы до 25 м/с.

«Согласно прогнозам, существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня на территории Республики Крым, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сильные порывы ветра могут также могут повлиять на пожароопасную ситуацию.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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