Общество
Штормовое предупреждение: на Крым надвигается ураганный ветер
фото © Новости Крыма
В ближайшие дни на территории Крыма ожидается сильный ветер, предупреждает МЧС РК.
По данным ведомства, 6, 7, 8 декабря на территории полуострова ожидается ветер с порывами 15-20 м/с, порывы до 25 м/с.
«Согласно прогнозам, существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня на территории Республики Крым, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций», - говорится в сообщении.
Отмечается, что сильные порывы ветра могут также могут повлиять на пожароопасную ситуацию.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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