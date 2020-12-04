Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.9
воздух +13
море +13

Общество

Штормовое предупреждение: на Крым надвигается ураганный ветер

12:47 пятница, 4 декабря 2020
Штормовое предупреждение: на Крым надвигается ураганный ветер

фото © Новости Крыма

В ближайшие дни на территории Крыма ожидается сильный ветер, предупреждает МЧС РК.

По данным ведомства, 6, 7, 8 декабря на территории полуострова ожидается ветер с порывами 15-20 м/с, порывы до 25 м/с.

«Согласно прогнозам, существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня на территории Республики Крым, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сильные порывы ветра могут также могут повлиять на пожароопасную ситуацию.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на четверг 3 декабря. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 3 декабря.

Прогноз погоды в Крыму на среду 2 декабря. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 2 декабря.

Прогноз погоды в Крыму на вторник 1 декабря. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 1 декабря.

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 30 ноября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 30 ноября.

Власть
В Севастопольской бухте выявлено крупное загрязнение нефтепродуктами

В Севастопольской бухте выявлено крупное загрязнение нефтепродуктами

Инспекторы Росприроднадзора выявили признаки загрязнения морской воды в Севастополе на площади около 85 тысяч кв. м.

Общество
Штормовое предупреждение: на Крым надвигается ураганный ветер

Штормовое предупреждение: на Крым надвигается ураганный ветер

В ближайшие дни на территории Крыма ожидается сильный ветер, предупреждает МЧС РК.

Власть
Отснял позиции ПВО: турецкий беспилотник прорвался в Крым

Отснял позиции ПВО: турецкий беспилотник прорвался в Крым фото

Полученные Украиной турецкие беспилотники смогли прорваться через российские ПВО, охраняющие Крым.

Водный кризис
Астролог: Украина и дожди не помогут Крыму победить засуху

Астролог: Украина и дожди не помогут Крыму победить засуху

Властям надо готовиться к погодным аномалиям и срочно решать водный вопрос.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации