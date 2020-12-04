Севприроднадзор проиграл очередной суд по Языковой балке

Частная компания во второй раз оспорила вынесение многотысячного штрафа.

Главное управление природных ресурсов и экологии города Севастополя не смогло оспорить судебное решение, отменившее 850-тысячный штраф в адрес ООО «Листригоны» за пользование недрами без лицензии и несоблюдение экологических требований при работах в Языковой балке.

Накануне стало известно, что Двадцать первый арбитражный суд оставил решение предыдущей инстанции без изменения, а жалобу природоохранного ведомства без удовлетворения.

Как сообщалось, ранее «Листригоны» сумели убедить Арбитражный городской суд в том, что компания не разрабатывала недра, а проводила на собственном земельном участке противооползневое террасирование.

Настаивая на необходимости «срезки головной части оползневого склона», юридическое лицо ссылалось на заключение Севастопольского института инженерно-экологических и геоинформационных исследований («СИНЭКО») от 2002 года, а также на более свежее — от подведомственного Севприроднадзору ГБУ «Экологический центр».

Напомним: месяцы затишья в Языковой балке к октябрю текущего года оборвались возобновившимися земляными работами. Вскоре губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил ответственным ведомствам пресекать попытки вывоза грунта с прибрежной территории, пока работы на участке не будут приостановлены судом.

Продолжит ли природоохранное ведомство судебное разбирательство, касающееся многотысячного штрафа, – пока неизвестно.

Сейчас в правительстве Севастополя изучают законность выделения земельного участка в прибрежной зоне. По словам Михаила Развожаева, власти города собирают аргументы для судебного разбирательства — по возвращению земли в государственную собственность.

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