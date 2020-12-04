Власть
Севастопольцам может грозить тюрьма из-за сбора хвороста
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Незнание правильного толкования слова «валежник» — недопустимо.
Севприроднадзор объяснил правила заготовки валежника в лесах Севастополя, предупредив об ответственности за неверную трактовку слова «валежник». Соответствующее информационное сообщение размещено на сайте городского правительства.
Как сообщает Севприроднадзор, к валежнику относятся «лежащие на земле остатки стволов деревьев и сучьев с признаками естественного отмирания».
Определить, что севастополец имеет дело именно с валежником, а не чем-либо еще, можно по ряду признаков. А именно — «на ветвях таких деревьев отсутствуют хвоя и листья, не выделяются соки, кора отслаивается от ствола, древесина темнеет — приобретает серый, темно-коричневый цвет».
Также следует обратить внимание на то, присутствуют ли на древесине следы стволовой гнили, дупла, трутовых грибов, плесени, мха или заселения вредителями (короед, лубоед, усач).
Сухостой, подчеркивает Севприроднадзор, к валежнику не относится.
«Заготовка и сбор абсолютно бесплатны — любой житель может собрать необходимое количество валежника для собственных нужд», — обозначает беспримерные свободы севастопольцев по сбору хвороста Севприроднадзор.
Однако собирать в необходимом количестве бесплатно можно исключительно валежник.
«Незнание правильного толкования понятия „валежник» и правил его сбора может привести к административной и даже уголовной ответственности», — предупреждает легкомысленных собирателей хвороста ведомство.
Изучившим в точности смысл понятия «валежник» и желающим его собрать с использованием личного автомобиля следует заранее подать уведомление в ГКУ «Севастопольское лесничество» (в любой рабочий день, в любом формате: устно или письменно).
В уведомлении указать: с какой точки планируется вывоз, вид и объем заготовки, марку и номер автомобиля, свои данные и контактный телефон.
В тексте использованы материалы: Форпост
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