Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.9
воздух +8
море +13

Власть

Севастопольцам может грозить тюрьма из-за сбора хвороста

Севастопольцам может грозить тюрьма из-за сбора хвороста

фото © metronews.ru

Незнание правильного толкования слова «валежник» — недопустимо.

Севприроднадзор объяснил правила заготовки валежника в лесах Севастополя, предупредив об ответственности за неверную трактовку слова «валежник». Соответствующее информационное сообщение размещено на сайте городского правительства.

Как сообщает Севприроднадзор, к валежнику относятся «лежащие на земле остатки стволов деревьев и сучьев с признаками естественного отмирания».

Определить, что севастополец имеет дело именно с валежником, а не чем-либо еще, можно по ряду признаков. А именно — «на ветвях таких деревьев отсутствуют хвоя и листья, не выделяются соки, кора отслаивается от ствола, древесина темнеет — приобретает серый, темно-коричневый цвет».

Также следует обратить внимание на то, присутствуют ли на древесине следы стволовой гнили, дупла, трутовых грибов, плесени, мха или заселения вредителями (короед, лубоед, усач).

Сухостой, подчеркивает Севприроднадзор, к валежнику не относится.

«Заготовка и сбор абсолютно бесплатны — любой житель может собрать необходимое количество валежника для собственных нужд», — обозначает беспримерные свободы севастопольцев по сбору хвороста Севприроднадзор.

Однако собирать в необходимом количестве бесплатно можно исключительно валежник.

«Незнание правильного толкования понятия „валежник» и правил его сбора может привести к административной и даже уголовной ответственности», — предупреждает легкомысленных собирателей хвороста ведомство.

Изучившим в точности смысл понятия «валежник» и желающим его собрать с использованием личного автомобиля следует заранее подать уведомление в ГКУ «Севастопольское лесничество» (в любой рабочий день, в любом формате: устно или письменно).

В уведомлении указать: с какой точки планируется вывоз, вид и объем заготовки, марку и номер автомобиля, свои данные и контактный телефон.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанин избил волка, за это его хотят судить. Прокуратура требует возбудить уголовное дело в отношении мужчины, который избивал животное в присутствии ребенка.

Очередной севастополец получил 14 лет строгого режима за педофилию. Суд в Севастополе вынес приговор 53-летнему местному жителю, признанному виновным в преступлении против половой неприкосновенности малолетних.

МВД показало видео передающего «приветы» пьяного водителя в Крыму. Сотрудники полиции задержали под Симферополем крымчанина, севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Двое украинцев пытались попасть в Крым по поддельным направлениям на лечение. Крымские пограничники не пропустили в Крым двух граждан Украины, которые пытались попасть в республику по поддельным направлениям на лечение.

Коронавирус в Крыму
В Крыму - антирекорд по количеству новых заражений коронавирусом

В Крыму - антирекорд по количеству новых заражений коронавирусом

За 3 декабря на территории Республики Крым зарегистрирован 251 случай коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Власть
Отснял позиции ПВО: турецкий беспилотник прорвался в Крым

Отснял позиции ПВО: турецкий беспилотник прорвался в Крым фото

Полученные Украиной турецкие беспилотники смогли прорваться через российские ПВО, охраняющие Крым.

Происшествия
Крымчанин избил волка, за это его хотят судить

Крымчанин избил волка, за это его хотят судить

Прокуратура требует возбудить уголовное дело в отношении мужчины, который избивал животное в присутствии ребенка.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации