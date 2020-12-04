Власть
С улиц Симферополя исчезли эвакуаторы
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Уже около месяца жители крымской столицы жалуются, что с улиц города практически перестали эвакуировать неправильно припаркованный транспорт.
Эвакуаторы активно работали в крымской столице прошлой зимой. Фото пресс-службы администрации Симферополя
Особенно сложная ситуация в центре Симферополя, где машины оставляют прямо на тротуарах. По улицам Самокиша, Гоголя, Пушкина, Крылова, Жуковскго, Ленина, практически не проехать – неправильно припаркованный транспорт перегораживает целые полосы движения.
В пресс-службе администрации Симферополя корреспонденту Новости Крыма не смогли прояснить ситуацию и сообщили, что вопросом эвакуации транспорта городские власти уже не занимаются.
— Мы эти полномочия передали в Республику. У Минтранса должен быть контракт на эвакуацию, — пояснили в пресс-службе. Аналогичный ответ был получен и в МВД по Республике Крым.
В самом Минтрансе РК на вопрос, куда исчезли эвакуаторы с улиц Симферополя, ответили весьма сдержанно.
— Проверки у нас от министерства проходят. Эвакуаторы работают, — заверили в пресс-службе. Более развернутого ответа редакция Новости Крыма пока не дождалась.
В крымском МВД считают, что принимаются достаточные меры для борьбы с неправильно припаркованными транспортными средствами.
— На сегодняшний день сотрудники Госавтоинспекции заступают в наряд по несению службы, согласно дислокаций постов и маршрутов патрулирования. В случае выявления правонарушений, при которых возникает необходимость в задержании транспортных средств, принимается решение о перемещении его на ближайшую специализированную стоянку при помощи эвакуатора. При этом используются эвакуаторы специализированных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Симферополя, — говорится в ответе ведомства на информационный запрос.
Также здесь добавили, что в Симферополе работает мобильный комплекс «Паркон», предназначенный для фотофиксации нарушений водителями правил остановки и стоянки.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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