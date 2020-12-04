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Водный кризис

Российские снаторы просят принять меры по обеспечению Крыма водой

10:46 пятница, 4 декабря 2020
Российские снаторы просят принять меры по обеспечению Крыма водой

фото © Новости Крыма

Комитет Совета Федерации по экономической политике просит Правительство РФ рассмотреть дополнительные меры по решению проблемы снабжения питьевой водой жителей Республики Крым и Севастополя, помимо комплексного плана кабмина по водообеспечению полуострова.

Об этом заявил замглавы комитета Валерий Васильев на заседании верхней палаты парламента.

«Комитет по экономической политике провел круглый стол по этой проблематике. Его участники высказали опасения, что для комплексного решения вопросов надежного водоснабжения Крыма мероприятий плана может оказаться недостаточно. Исходя из этого, просим правительство РФ рассмотреть возможность проработки дополнительных мероприятий, кроме тех, которые предусмотрены планом», – сказал сенатор.

По словам Васильева, к таким дополнительным мерам относятся оптимизация потребления питьевой воды, создание системы по искусственному увеличению атмосферных осадков, строительство дополнительных опреснительных заводов большей мощности и тому подобного.

Замглавы комитета по экономической политике отметил, что решение задачи стабильного водоснабжения Крыма следует увязывать с перспективами развития территории, строительством и вводом нового жилья и объектов социальной сферы, развитием санаторно-курортного и туристического кластеров, а также снабжением водой сельскохозяйственных и промышленных предприятий.

С середины октября 2020 года начата реализация комплексного плана по обеспечению водоснабжения Республики Крым и Севастополя, утвержденного правительством РФ. Средства на его реализацию в 2020-2024 годах в объеме 48 млрд рублей будут выделены из Резервного фонда. План, среди прочего, предусматривает бурение новых скважин, ремонт сетей водоснабжения, строительство опреснительных установок, устройство очистки сточных вод, строительство водозаборных сооружений на реке Бельбек в Севастополе.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщал, что рассматривается вариант строительства в регионе двух установок для опреснения морской воды мощностью по 20 тысяч кубометров в сутки каждая. Вероятный срок завершения работ – конец 2021 года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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