Общество
Прогноз погоды в Крыму на пятницу 4 декабря
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 4 декабря.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 12, ночью около 3 градусов. Ветер восточный 10 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 96 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.
В Ялте сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 13, ночью около 9 градусов. Ветер северо-восточный 16 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 83 до 97 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 13, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер восточный 11 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 81 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 10, ночью около 4 градусов. Ветер северо-восточный 13 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 82 до 100 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.
В Керчи сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 7, ночью около 5 градусов. Ветер восточный 28 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 82 до 99 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 11, ночью около 5 градусов. Ветер восточный 24 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 82 до 96 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 7, ночью около 4 градусов. Ветер восточный 14 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 84 до 98 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.
В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 7, ночью около 4 градусов. Ветер восточный 27 км/час, возможны порывы до 52 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 85 до 100 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 9, ночью около 5 градусов. Ветер восточный 18 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 82 до 100 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 9, ночью около 4 градусов. Ветер восточный 7 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 85 до 100 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 8 до 14 градусов тепла. По городам: в Алуште - 12, в Евпатории - 12, на мысе Казантип в Азовском море - 10, в Керчи - 10, в Николаевке - 12, в Севастополе - 12, в Судаке - 11, на Тарханкуте - 11, в Феодосии - 11, в Ялте - 13 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 13, в Египте - 26, на Кипре - 22, в Одессе - 9, в Сочи - 15, в Турции - 22, в Хорватии - 19 градусов выше нуля.
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