«Прибой» за 76 млн: в Коктебеле продают базу отдыха вместе с пляжем

Крымские власти выставили на продажу объекты недвижимости в Коктебеле, расположенные на территории бывшей базы отдыха «Прибой».

Соответствующие распоряжение Совмина РК опубликовано на правительственном портале республики.

«Предоставить согласие на отчуждение недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за государственным автономным учреждением «Распорядительная дирекция имущества Республики Крым» путем проведения аукциона», - сказано в документе.

Здесь же указана минимальная общая стоимость объектов, расположенных в Коктебеле, по адресу Набережная, 14. Она составляет 76,4 млн рублей. Общий список выставленных на продажу позиций превышает 75 пунктов. Кроме спальных и административных корпусов, хозблоков, проходных и гаражного бокса, покупателям также предлагают целый перечень «иных сооружений«- замощений, лестниц, берегоукрепительных объектов.

В соответствии с указанным в документе кадастровым номером, под берегоукрепительными сооружениями подразумеваются буны, подпорные стены и насыпной галечный пляж. При этом несколькими годами ранее данный объект уже выставлялся на продажу, что вызвало большое беспокойство местных жителей.

«И тогда, и сейчас мы опасаемся, что новый собственник закроет доступ к морю. У западного склона горы Карадаг, где расположена база, самый чистый пляж. Самый любимый среди коктебельцев и единственный, где в море не выливается канализация», - говорит местный житель, общественник Борис Яремко.

Поскольку покупатель так и не нашелся, в последние годы на территории базы работали разные арендаторы. «Один из них заварил проходы к пляжу. Тогда местные срезали ограждение болгаркой. Сейчас заброшенное стоит, там и охраны в этом году не было, люди сами организовывались, чтобы убирать мусор», - вспоминают местные жители.

«Согласно Водному кодексу, береговая полоса шириной 20 метров, примыкающая непосредственно к морю, должна быть общедоступна и открыта. Это значит, что собственник должен будет обеспечить свободный проход на пляж», - пояснили в администрации Феодосии.

Официальных комментариев со стороны Распорядительной дирекции имущества РК к настоящему моменту получить не удалось.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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