Отснял позиции ПВО: турецкий беспилотник прорвался в Крым

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Полученные Украиной турецкие беспилотники смогли прорваться через российские ПВО, охраняющие Крым.

После того, как Украина начала активно использовать турецкие ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2, оказалось, что по меньшей мере один из беспилотников смог беспрепятственно войти в воздушное пространство крымского полуострова и приблизиться на расстояние нескольких километров к позиционному району российских ПВО, оставаясь при этом незамеченным.

«Источники утверждают, что украинская сторона сделала этот снимок с беспилотника «Bayraktar TB2». На этом кадре изображена позиция российских систем ПВО, которые несут дежурство в Крыму. Этот кадр был сделан во время наблюдательного полета вдоль границы полуострова. Кроме того, в новости отмечается переброска войск Украины на Юго-Восток страны, где может готовиться крупномасштабная наступательная операция», - об этом сообщает российское информационное агентство.

Специалисты пока что не могут с уверенностью заявить о том, о какой именно российской системе ПВО идет речь, но учитывая ряд предположений, в прицеле турецкого ударного беспилотного летательного аппарата могла оказаться мобильная береговая радиолокационная станция загоризонтного обнаружения с повышенной скрытностью «Предел».

Судя по дальности, дрон находился всего лишь в нескольких километрах, от российских позиций, что свидетельствует о том, что его приближение российские радары банально пропустили.

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